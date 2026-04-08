Опасные "друзья" в сети: полиция посоветовала родителям, как уберечь детей от кибергруминга

07:30 08.04.2026 Ср
2 мин
Доверчивый ребенок может попасть в ловушку взрослого злоумышленника
aimg Ирина Костенко
Безопасность в сети - важна для каждого (фото иллюстративное: freepik.com)

Злоумышленники в сети все чаще маскируются под сверстников детей, чтобы завоевать их доверие. Поэтому родителям необходимо уметь вовремя распознать опасное общение и уберечь ребенка от манипуляций онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Патрульной полиции Киева в Facebook.

Что такое кибергруминг и чем опасен

Согласно информации правоохранителей, кибергруминг - это налаживание взрослыми доверительных отношений с ребенком:

  • через социальные сети;
  • через фейковые учетные записи.

При этом опасная цель кибергруминга - получение фотографий и видео откровенного характера.

Как родителям обезопасить детей в сети

Для того, чтобы предотвратить кибергруминг, в полиции советуют, прежде всего, научить ребенка:

  • держать личные данные в секрете;
  • осторожно относиться к онлайн-знакомствам.

"Помогите установить приватность учетных записей ребенка в различных соцсетях и контролировать, кто следит за их учетными записями", - объяснили в полиции.

Кроме того, детей рекомендуют поощрять просматривать периодически своих подписчиков и (при необходимости) удалять подозрительные аккаунты.

"Расскажите о важности цифровой репутации и ее влиянии на реальную жизнь", - отметили правоохранители.

Кибергруминг - опасное явление (инфографика: facebook.com/kyivpatrol)

Для того, чтобы уберечь ребенка от негативного и даже опасного влияния онлайн, взрослым рекомендуют также:

  • установить необходимые настройки для защиты гаджета, которым пользуется ребенок;
  • установить правила использования интернета, а при необходимости - отслеживать активность ребенка в сети;
  • обязательно настроить двухфакторную аутентификацию для защиты учетных записей;
  • научить ребенка использовать надежные пароли (и не сообщать их никому);
  • договориться, что во время обучения ребенок будет использовать только определенные учителями платформы с учебным материалом.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

В завершение в полиции посоветовали поддерживать доверительное общение об онлайн-опыте - чтобы ребенок мог свободно делиться любыми заботами.

"Будьте готовы выслушать и помочь в сложных ситуациях. Позаботимся о безопасности вместе", - подытожили в пресс-службе Патрульной полиции.

