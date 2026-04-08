Опасные "друзья" в сети: полиция посоветовала родителям, как уберечь детей от кибергруминга

Злоумышленники в сети все чаще маскируются под сверстников детей, чтобы завоевать их доверие. Поэтому родителям необходимо уметь вовремя распознать опасное общение и уберечь ребенка от манипуляций онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Патрульной полиции Киева в Facebook.
Согласно информации правоохранителей, кибергруминг - это налаживание взрослыми доверительных отношений с ребенком:
При этом опасная цель кибергруминга - получение фотографий и видео откровенного характера.
Для того, чтобы предотвратить кибергруминг, в полиции советуют, прежде всего, научить ребенка:
"Помогите установить приватность учетных записей ребенка в различных соцсетях и контролировать, кто следит за их учетными записями", - объяснили в полиции.
Кроме того, детей рекомендуют поощрять просматривать периодически своих подписчиков и (при необходимости) удалять подозрительные аккаунты.
"Расскажите о важности цифровой репутации и ее влиянии на реальную жизнь", - отметили правоохранители.
Для того, чтобы уберечь ребенка от негативного и даже опасного влияния онлайн, взрослым рекомендуют также:
В завершение в полиции посоветовали поддерживать доверительное общение об онлайн-опыте - чтобы ребенок мог свободно делиться любыми заботами.
"Будьте готовы выслушать и помочь в сложных ситуациях. Позаботимся о безопасности вместе", - подытожили в пресс-службе Патрульной полиции.
Напомним, ранее мы рассказывали про 7 признаков того, что ребенок "вылез вам на голову", а вы этого даже не заметили.
Кроме того, мы объясняли, что делают родители, с которыми не хотят общаться их дети (9 главных ошибок).
Читайте также, какие простые привычки могут навсегда изменить отношения с вашим ребенком.