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Небезпечні дощі з грозами на вихідних: коли та які області України накриє негода

14:52 11.09.2026 Пт
3 хв
Де синоптики вже оголосили "жовтий" рівень небезпеки?
aimg Ірина Костенко
На деякі регіони України насувається негода (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні найближчими днями буде контрастна - як за опадами, так і за температурою. В деяких областях очікуються значні дощі й локальні грози, тоді як в інших - осінній комфорт і тепло.

Докладніше про прогноз на завтра, попередження синоптиків та особливості погоди найближчими днями, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Особливості погоди в Україні 12 вересня

Згідно з прогнозом експертів Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж найближчої доби очікується контрастна й місцями - навіть небезпечна.

Вітер - переважно північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Хмарно з проясненнями 12 вересня буде:

  • у західних областях;
  • у північних областях;
  • у Вінницькій області;
  • вдень - в більшості центральних областей.
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Там прогнозують помірні, а місцями - й значні дощі. Подекуди - грози.

Температура повітря у цих регіонах очікується:

  • вночі - близько +10...+15°С;
  • вдень - на заході та півночі - близько +15...+20°С;
  • вдень - у центральних областях - до +24°С.

На решті території України синоптики прогнозують погоду з мінливою хмарністю, але без опадів.

Уточнюється, що стовпчики термометрів там можуть підніматись вище:

  • вночі +13...+18°С;
  • вдень +25...+30°С.

Особливості погоди в Україні в суботу, 12 вересня (інфографіка: РБК-Україна)

Коли та де саме погода очікується небезпечна

Згідно з попередженням УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища - значні дощі - очікуються:

  • вночі - у Львівській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях;
  • вдень 12 вересня - у Київській, Чернігівській та Сумській областях.

"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили спеціалісти.

Українцям нагадали, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

  • роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
  • руху транспорту.

Небезпечні метеорологічні явища по Україні впродовж 12 вересня (карта: facebook.com/UkrHMC)

До чого готуватись у Києві та області

По території Києва та Київської області погода впродовж 12 вересня очікується хмарна, з проясненнями:

  • вночі - помірний дощ;
  • вранці та вдень - значний дощ (I рівень небезпечності, жовтий).

Вітер при цьому прогнозують північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

  • у Києві +13...+15°С;
  • по області +10...+15°С.

Температура повітря в суботу вдень:

  • у Києві +16...+18°С;
  • по області +15...+20°С.

Попередження УкрГМЦ для Києва та області (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Надалі, виходячи з графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці можуть показувати вдень:

  • близько +17°С (в середньому) - 13 вересня;
  • близько +19°С (в середньому) - 14 вересня.

В цілому спостерігається тенденція до подальшого зростання денної температури.

Тим часом вночі температура повітря у найближчі кілька діб залишатиметься приблизно на тому ж самому рівні - близько +14°С (з 15 вересня ймовірне зниження на кілька градусів).

Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Чи зміниться синоптична ситуація пізніше

Виходячи з прогнозу спеціалістів УкрГМЦ на найближчі три доби, впродовж наступних днів - 13-14 вересня - помірні дощі та локальні грози очікуються:

  • у більшості центральних областей України;
  • у Харківській області;
  • в Одеській області;
  • в Миколаївській області.

У неділю вдень (13 вересня) ймовірні також значні дощі:

  • в Одеській області;
  • в Миколаївській області.

На решті території України - переважатиме погода без опадів.

Прогноз погоди по Україні на 12-14 вересня (скриншот: meteo.gov.ua)

Вітер в ці дні очікується переважно північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Насамкінець температуру повітря прогнозують таку:

  • вночі (в середньому по Україні) +8...+16°С;
  • вдень (по Україні) +15...+23°С;
  • вдень (на півдні та південному сході) +25...+30°С.

Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, якою може бути погода в Україні у вересні в цілому.

Крім того, українцям пояснили, чому домашній термометр може "брехати" та як точно вимірюють температуру повітря спеціалісти.

Читайте також, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.

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