Небезпечні дощі з грозами на вихідних: коли та які області України накриє негода

Особливості погоди в Україні 12 вересня

Згідно з прогнозом експертів Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж найближчої доби очікується контрастна й місцями - навіть небезпечна.

Вітер - переважно північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Хмарно з проясненнями 12 вересня буде:

у західних областях;

у північних областях;

у Вінницькій області;

вдень - в більшості центральних областей.

Там прогнозують помірні, а місцями - й значні дощі. Подекуди - грози.

Температура повітря у цих регіонах очікується:

вночі - близько +10...+15°С;

вдень - на заході та півночі - близько +15...+20°С;

вдень - у центральних областях - до +24°С.

На решті території України синоптики прогнозують погоду з мінливою хмарністю, але без опадів.

Уточнюється, що стовпчики термометрів там можуть підніматись вище:

вночі +13...+18°С;

вдень +25...+30°С.

Особливості погоди в Україні в суботу, 12 вересня (інфографіка: РБК-Україна)

Коли та де саме погода очікується небезпечна

Згідно з попередженням УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища - значні дощі - очікуються:

вночі - у Львівській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях;

вдень 12 вересня - у Київській, Чернігівській та Сумській областях.

"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили спеціалісти.

Українцям нагадали, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;

руху транспорту.

Небезпечні метеорологічні явища по Україні впродовж 12 вересня (карта: facebook.com/UkrHMC)

До чого готуватись у Києві та області

По території Києва та Київської області погода впродовж 12 вересня очікується хмарна, з проясненнями:

вночі - помірний дощ;

вранці та вдень - значний дощ (I рівень небезпечності, жовтий).

Вітер при цьому прогнозують північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

у Києві +13...+15°С;

по області +10...+15°С.

Температура повітря в суботу вдень:

у Києві +16...+18°С;

по області +15...+20°С.

Попередження УкрГМЦ для Києва та області (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Надалі, виходячи з графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці можуть показувати вдень:

близько +17°С (в середньому) - 13 вересня;

близько +19°С (в середньому) - 14 вересня.

В цілому спостерігається тенденція до подальшого зростання денної температури.

Тим часом вночі температура повітря у найближчі кілька діб залишатиметься приблизно на тому ж самому рівні - близько +14°С (з 15 вересня ймовірне зниження на кілька градусів).

Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Чи зміниться синоптична ситуація пізніше

Виходячи з прогнозу спеціалістів УкрГМЦ на найближчі три доби, впродовж наступних днів - 13-14 вересня - помірні дощі та локальні грози очікуються:

у більшості центральних областей України;

у Харківській області;

в Одеській області;

в Миколаївській області.

У неділю вдень (13 вересня) ймовірні також значні дощі:

в Одеській області;

в Миколаївській області.

На решті території України - переважатиме погода без опадів.

Прогноз погоди по Україні на 12-14 вересня (скриншот: meteo.gov.ua)

Вітер в ці дні очікується переважно північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Насамкінець температуру повітря прогнозують таку: