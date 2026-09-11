Небезпечні дощі з грозами на вихідних: коли та які області України накриє негода

Погода в Україні найближчими днями буде контрастна - як за опадами, так і за температурою. В деяких областях очікуються значні дощі й локальні грози, тоді як в інших - осінній комфорт і тепло.
Докладніше про прогноз на завтра, попередження синоптиків та особливості погоди найближчими днями, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Згідно з прогнозом експертів Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж найближчої доби очікується контрастна й місцями - навіть небезпечна.
Вітер - переважно північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Хмарно з проясненнями 12 вересня буде:
Там прогнозують помірні, а місцями - й значні дощі. Подекуди - грози.
Температура повітря у цих регіонах очікується:
На решті території України синоптики прогнозують погоду з мінливою хмарністю, але без опадів.
Уточнюється, що стовпчики термометрів там можуть підніматись вище:
Згідно з попередженням УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища - значні дощі - очікуються:
"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили спеціалісти.
Українцям нагадали, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
По території Києва та Київської області погода впродовж 12 вересня очікується хмарна, з проясненнями:
Вітер при цьому прогнозують північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
Температура повітря в суботу вдень:
Надалі, виходячи з графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці можуть показувати вдень:
В цілому спостерігається тенденція до подальшого зростання денної температури.
Тим часом вночі температура повітря у найближчі кілька діб залишатиметься приблизно на тому ж самому рівні - близько +14°С (з 15 вересня ймовірне зниження на кілька градусів).
Виходячи з прогнозу спеціалістів УкрГМЦ на найближчі три доби, впродовж наступних днів - 13-14 вересня - помірні дощі та локальні грози очікуються:
У неділю вдень (13 вересня) ймовірні також значні дощі:
На решті території України - переважатиме погода без опадів.
Вітер в ці дні очікується переважно північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Насамкінець температуру повітря прогнозують таку:
Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, якою може бути погода в Україні у вересні в цілому.
Крім того, українцям пояснили, чому домашній термометр може "брехати" та як точно вимірюють температуру повітря спеціалісти.
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