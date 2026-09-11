Опасные дожди с грозами на выходных: когда и какие области Украины накроет непогода

Погода в Украине в ближайшие дни будет контрастной - как по осадкам, так и по температуре. В некоторых областях ожидаются значительные дожди и локальные грозы, тогда как в других - осенний комфорт и тепло.
Подробнее о прогнозе на завтра, предупреждении синоптиков и особенностях погоды в ближайшие дни, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Согласно прогнозу экспертов Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине в ближайшие сутки ожидается контрастная и местами - даже опасная.
Ветер - преимущественно северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Облачно с прояснениями 12 сентября будет:
Там прогнозируют умеренные, а местами - и значительные дожди. Кое-где - грозы.
Температура воздуха в этих регионах ожидается:
На остальной территории Украины синоптики прогнозируют погоду с переменной облачностью, но без осадков.
Уточняется, что столбики термометров там могут подниматься выше:
Согласно предупреждению УкрГМЦ, опасные метеорологические явления - значительные дожди - ожидаются:
"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули специалисты.
Украинцам напомнили, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
По территории Киева и Киевской области погода в течение 12 сентября ожидается облачная, с прояснениями:
Ветер при этом прогнозируют северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
Температура воздуха в субботу днем:
В дальнейшем, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, столбики термометров в столице могут показывать днем:
В целом наблюдается тенденция к дальнейшему росту дневной температуры.
Тем временем, ночью температура воздуха в ближайшие несколько суток будет оставаться примерно на том же уровне - около +14°С (с 15 сентября вероятно снижение на несколько градусов).
Исходя из прогноза специалистов УкрГМЦ на ближайшие трое суток, в течение следующих дней - 13-14 сентября - умеренные дожди и локальные грозы ожидаются:
В воскресенье днем (13 сентября) вероятны также значительные дожди:
На остальной территории Украины будет преобладать погода без осадков.
Ветер в эти дни ожидается преимущественно северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
В завершение температуру воздуха прогнозируют следующую:
Напомним, ранее в УкрГМЦ рассказали, какой может быть погода в Украине в сентябре в целом.
Кроме того, украинцам объяснили, почему домашний термометр может "врать" и как точно измеряют температуру воздуха специалисты.
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