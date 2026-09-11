Опасные дожди с грозами на выходных: когда и какие области Украины накроет непогода
Погода в Украине в ближайшие дни будет контрастной - как по осадкам, так и по температуре. В некоторых областях ожидаются значительные дожди и локальные грозы, тогда как в других - осенний комфорт и тепло.
Подробнее о прогнозе на завтра, предупреждении синоптиков и особенностях погоды в ближайшие дни, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Особенности погоды в Украине 12 сентября
Согласно прогнозу экспертов Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине в ближайшие сутки ожидается контрастная и местами - даже опасная.
Ветер - преимущественно северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Облачно с прояснениями 12 сентября будет:
- в западных областях;
- в северных областях;
- в Винницкой области;
- днем - в большинстве центральных областей.
Там прогнозируют умеренные, а местами - и значительные дожди. Кое-где - грозы.
Температура воздуха в этих регионах ожидается:
- ночью - около +10...+15°С;
- днем - на западе и севере - около +15...+20°С;
- днем - в центральных областях - до +24°С.
На остальной территории Украины синоптики прогнозируют погоду с переменной облачностью, но без осадков.
Уточняется, что столбики термометров там могут подниматься выше:
- ночью +13...+18°С;
- днем +25...+30°С.
Особенности погоды в Украине в субботу, 12 сентября (инфографика: РБК-Украина)
Когда и где именно погода ожидается опасная
Согласно предупреждению УкрГМЦ, опасные метеорологические явления - значительные дожди - ожидаются:
- ночью - во Львовской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях;
- днем 12 сентября - в Киевской, Черниговской и Сумской областях.
"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули специалисты.
Украинцам напомнили, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
- работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
- движения транспорта.
Опасные метеорологические явления по Украине 12 сентября (карта: facebook.com/UkrHMC)
К чему готовиться в Киеве и области
По территории Киева и Киевской области погода в течение 12 сентября ожидается облачная, с прояснениями:
- ночью - умеренный дождь;
- утром и днем - значительный дождь (I уровень опасности, желтый).
Ветер при этом прогнозируют северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
- в Киеве +13...+15°С;
- по области +10...+15°С.
Температура воздуха в субботу днем:
- в Киеве +16...+18°С;
- по области +15...+20°С.
Предупреждение УкрГМЦ для Киева и области (инфографика: facebook.com/UkrHMC)
В дальнейшем, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, столбики термометров в столице могут показывать днем:
- около +17°С (в среднем) - 13 сентября;
- около +19°С (в среднем) - 14 сентября.
В целом наблюдается тенденция к дальнейшему росту дневной температуры.
Тем временем, ночью температура воздуха в ближайшие несколько суток будет оставаться примерно на том же уровне - около +14°С (с 15 сентября вероятно снижение на несколько градусов).
График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
Изменится ли синоптическая ситуация позже
Исходя из прогноза специалистов УкрГМЦ на ближайшие трое суток, в течение следующих дней - 13-14 сентября - умеренные дожди и локальные грозы ожидаются:
- в большинстве центральных областей Украины;
- в Харьковской области;
- в Одесской области;
- в Николаевской области.
В воскресенье днем (13 сентября) вероятны также значительные дожди:
- в Одесской области;
- в Николаевской области.
На остальной территории Украины будет преобладать погода без осадков.
Прогноз погоды по Украине на 12-14 сентября (скриншот: meteo.gov.ua)
Ветер в эти дни ожидается преимущественно северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
В завершение температуру воздуха прогнозируют следующую:
- ночью (в среднем по Украине) +8...+16°С;
- днем (по Украине) +15...+23°С;
- днем (на юге и юго-востоке) +25...+30°С.
Напомним, ранее в УкрГМЦ рассказали, какой может быть погода в Украине в сентябре в целом.
Кроме того, украинцам объяснили, почему домашний термометр может "врать" и как точно измеряют температуру воздуха специалисты.
Читайте также, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.