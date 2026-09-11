Опасные дожди с грозами на выходных: когда и какие области Украины накроет непогода

Погода в Украине в ближайшие дни будет контрастной - как по осадкам, так и по температуре. В некоторых областях ожидаются значительные дожди и локальные грозы, тогда как в других - осенний комфорт и тепло.

Подробнее о прогнозе на завтра, предупреждении синоптиков и особенностях погоды в ближайшие дни, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Особенности погоды в Украине 12 сентября

Согласно прогнозу экспертов Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине в ближайшие сутки ожидается контрастная и местами - даже опасная.

Ветер - преимущественно северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Облачно с прояснениями 12 сентября будет:

в западных областях;

в северных областях;

в Винницкой области;

днем - в большинстве центральных областей.

Там прогнозируют умеренные, а местами - и значительные дожди. Кое-где - грозы.

Температура воздуха в этих регионах ожидается:

ночью - около +10...+15°С;

днем - на западе и севере - около +15...+20°С;

днем - в центральных областях - до +24°С.

На остальной территории Украины синоптики прогнозируют погоду с переменной облачностью, но без осадков.

Уточняется, что столбики термометров там могут подниматься выше:

ночью +13...+18°С;

днем +25...+30°С.

Особенности погоды в Украине в субботу, 12 сентября (инфографика: РБК-Украина)

Когда и где именно погода ожидается опасная

Согласно предупреждению УкрГМЦ, опасные метеорологические явления - значительные дожди - ожидаются:

ночью - во Львовской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях;

днем 12 сентября - в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули специалисты.

Украинцам напомнили, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;

движения транспорта.

Опасные метеорологические явления по Украине 12 сентября (карта: facebook.com/UkrHMC)

К чему готовиться в Киеве и области

По территории Киева и Киевской области погода в течение 12 сентября ожидается облачная, с прояснениями:

ночью - умеренный дождь;

утром и днем - значительный дождь (I уровень опасности, желтый).

Ветер при этом прогнозируют северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

в Киеве +13...+15°С;

по области +10...+15°С.

Температура воздуха в субботу днем:

в Киеве +16...+18°С;

по области +15...+20°С.

Предупреждение УкрГМЦ для Киева и области (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

В дальнейшем, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, столбики термометров в столице могут показывать днем:

около +17°С (в среднем) - 13 сентября;

около +19°С (в среднем) - 14 сентября.

В целом наблюдается тенденция к дальнейшему росту дневной температуры.

Тем временем, ночью температура воздуха в ближайшие несколько суток будет оставаться примерно на том же уровне - около +14°С (с 15 сентября вероятно снижение на несколько градусов).

График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Изменится ли синоптическая ситуация позже

Исходя из прогноза специалистов УкрГМЦ на ближайшие трое суток, в течение следующих дней - 13-14 сентября - умеренные дожди и локальные грозы ожидаются:

в большинстве центральных областей Украины;

в Харьковской области;

в Одесской области;

в Николаевской области.

В воскресенье днем (13 сентября) вероятны также значительные дожди:

в Одесской области;

в Николаевской области.

На остальной территории Украины будет преобладать погода без осадков.

Прогноз погоды по Украине на 12-14 сентября (скриншот: meteo.gov.ua)

Ветер в эти дни ожидается преимущественно северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

В завершение температуру воздуха прогнозируют следующую: