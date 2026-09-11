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Опасные дожди с грозами на выходных: когда и какие области Украины накроет непогода

14:52 11.09.2026 Пт
3 мин
Где синоптики уже объявили "желтый" уровень опасности?
aimg Ирина Костенко
Опасные дожди с грозами на выходных: когда и какие области Украины накроет непогода На некоторые регионы Украины надвигается непогода (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
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Погода в Украине в ближайшие дни будет контрастной - как по осадкам, так и по температуре. В некоторых областях ожидаются значительные дожди и локальные грозы, тогда как в других - осенний комфорт и тепло.

Подробнее о прогнозе на завтра, предупреждении синоптиков и особенностях погоды в ближайшие дни, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Особенности погоды в Украине 12 сентября

Согласно прогнозу экспертов Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине в ближайшие сутки ожидается контрастная и местами - даже опасная.

Ветер - преимущественно северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Облачно с прояснениями 12 сентября будет:

  • в западных областях;
  • в северных областях;
  • в Винницкой области;
  • днем - в большинстве центральных областей.
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Там прогнозируют умеренные, а местами - и значительные дожди. Кое-где - грозы.

Температура воздуха в этих регионах ожидается:

  • ночью - около +10...+15°С;
  • днем - на западе и севере - около +15...+20°С;
  • днем - в центральных областях - до +24°С.

На остальной территории Украины синоптики прогнозируют погоду с переменной облачностью, но без осадков.

Уточняется, что столбики термометров там могут подниматься выше:

  • ночью +13...+18°С;
  • днем +25...+30°С.

Опасные дожди с грозами на выходных: когда и какие области Украины накроет непогодаОсобенности погоды в Украине в субботу, 12 сентября (инфографика: РБК-Украина)

Когда и где именно погода ожидается опасная

Согласно предупреждению УкрГМЦ, опасные метеорологические явления - значительные дожди - ожидаются:

  • ночью - во Львовской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях;
  • днем 12 сентября - в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули специалисты.

Украинцам напомнили, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

  • работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
  • движения транспорта.

Опасные дожди с грозами на выходных: когда и какие области Украины накроет непогодаОпасные метеорологические явления по Украине 12 сентября (карта: facebook.com/UkrHMC)

К чему готовиться в Киеве и области

По территории Киева и Киевской области погода в течение 12 сентября ожидается облачная, с прояснениями:

  • ночью - умеренный дождь;
  • утром и днем - значительный дождь (I уровень опасности, желтый).

Ветер при этом прогнозируют северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

  • в Киеве +13...+15°С;
  • по области +10...+15°С.

Температура воздуха в субботу днем:

  • в Киеве +16...+18°С;
  • по области +15...+20°С.

Опасные дожди с грозами на выходных: когда и какие области Украины накроет непогодаПредупреждение УкрГМЦ для Киева и области (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

В дальнейшем, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, столбики термометров в столице могут показывать днем:

  • около +17°С (в среднем) - 13 сентября;
  • около +19°С (в среднем) - 14 сентября.

В целом наблюдается тенденция к дальнейшему росту дневной температуры.

Тем временем, ночью температура воздуха в ближайшие несколько суток будет оставаться примерно на том же уровне - около +14°С (с 15 сентября вероятно снижение на несколько градусов).

Опасные дожди с грозами на выходных: когда и какие области Украины накроет непогодаГрафик прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Изменится ли синоптическая ситуация позже

Исходя из прогноза специалистов УкрГМЦ на ближайшие трое суток, в течение следующих дней - 13-14 сентября - умеренные дожди и локальные грозы ожидаются:

  • в большинстве центральных областей Украины;
  • в Харьковской области;
  • в Одесской области;
  • в Николаевской области.

В воскресенье днем (13 сентября) вероятны также значительные дожди:

  • в Одесской области;
  • в Николаевской области.

На остальной территории Украины будет преобладать погода без осадков.

Опасные дожди с грозами на выходных: когда и какие области Украины накроет непогодаПрогноз погоды по Украине на 12-14 сентября (скриншот: meteo.gov.ua)

Ветер в эти дни ожидается преимущественно северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

В завершение температуру воздуха прогнозируют следующую:

  • ночью (в среднем по Украине) +8...+16°С;
  • днем (по Украине) +15...+23°С;
  • днем (на юге и юго-востоке) +25...+30°С.

Напомним, ранее в УкрГМЦ рассказали, какой может быть погода в Украине в сентябре в целом.

Кроме того, украинцам объяснили, почему домашний термометр может "врать" и как точно измеряют температуру воздуха специалисты.

Читайте также, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.

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