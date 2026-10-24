Небезпечне зближення з Апофісом: Земля розірве астероїд гравітацією

Що станеться з Апофісом біля Землі?

Зазвичай під час наближення астероїдів головною загрозою вважається ризик зіткнення з нашою планетою. Проте у випадку з Апофісом ситуація виглядає інакше.

Космічна брила шириною 400 метрів пролетить повз Землю у квітні 2029 року на відстані близько 32 тисяч кілометрів. Цього достатньо для безпеки людства, але занадто близько для самого астероїда.

Гравітаційне поле Землі почне активно тягнути і скручувати Апофіс. Це спричинить так звані приливні ефекти, здатні змінити швидкість обертання об'єкта, скоригувати його орбіту та навіть спровокувати мінізсуви й тріщини на поверхні.

Чому зближення унікальне для науки?

Астрономи зазначають: такий сценарій є надзвичайно цінною можливістю. Коли приливні сили струшують астероїд, вони розкривають його внутрішню структуру, яка зазвичай прихована під поверхневим шаром.

"Це нагадує розбивання піньяти, коли назовні виходять приховані елементи. Подібні процеси спостерігаються під час наближення комет до Сонця, проте побачити це на прикладі великого астероїда вдається вкрай рідко", - пояснюють дослідники.

Тож вчені матимуть унікальну можливість зазирнути всередину космічного тіла та отримати дані про його склад.

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Загроза космічного сміття: чи можливе зіткнення?

Дослідники також прорахували ризик того, що під час прольоту Апофіс може зіткнутися з об'єктами на навколоземній орбіті. На висоті близько 36 тисяч кілометрів розташовані геостаціонарні супутники, переважно метеорологічні та телекомунікаційні.

У цьому регіоні працює близько 600 активних апаратів, а також певна кількість неконтрольованого космічного сміття.

Однак математичне моделювання показало, що ймовірність такого зіткнення вкрай низька. Водночас аварія справді могла б повністю змінити траєкторію астероїда непередбачуваним чином.

Космічна гонка місій: як людство готується до зустрічі з астероїдом?

Унікальна подія привернула увагу провідних космічних агенцій світу. Європейське космічне агентство готує місію Ramses, запуск якої запланований на квітень 2028 року, щоб супроводжувати Апофіс під час прольоту.

Паралельно до астероїда спрямовують зонд Osiris-Apex від NASA.

Обидві місії розраховані на детальне вивчення наслідків гравітаційного впливу Землі на космічне тіло - це стане важливим кроком для систем планетарного захисту.