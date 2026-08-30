Небезпечна спека охопила мільйони американців і продовжує ширитись штатами
У західних штатах США мільйони людей залишаються під попередженнями про небезпечну спеку. Найближчими днями хвиля екстремально високих температур пошириться на Середній Захід, а потім рухатиметься далі на схід.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
Частина західних регіонів США переживає ще один день небезпечної спеки. Послаблення високих температур там очікується у другій половині вихідних.
Попередження про екстремальну спеку діють до 20:00 за місцевим часом у суботу в окремих районах південної Каліфорнії та Аризони, зокрема у Фініксі, Тусоні та Палм-Спрінгсі.
Жителів цих регіонів закликають уникати тривалого перебування на відкритому повітрі та за можливості економити електроенергію.
Водночас попередження про спеку також оголошено для частини узбережжя Південної Каліфорнії, зокрема для районів Санта-Барбари, Лос-Анджелеса та Сан-Дієго.
Спека рухатиметься на Середній Захід
Небезпечна спека найближчими днями пошириться на значну частину Середнього Заходу США, а на початку наступного тижня почне рухатися далі на схід.
У неділю вдень індекс спеки, який враховує не лише температуру повітря, а й вологість, наближатиметься до 100 градусів за Фаренгейтом у Вічіті, штат Канзас, Канзас-Сіті, штат Міссурі, та Де-Мойні, штат Айова.
До вівторка температура, яка відчуватиметься, у Чикаго наблизиться до верхньої межі 90-х градусів за Фаренгейтом. Водночас індекс спеки перевищить 100 градусів у таких містах, як Шарлотт і Ралі в Північній Кароліні, Ричмонд у Вірджинії та Вашингтон.
Попри те, що наступного тижня на північному сході США також очікуються тепліші та вологіші дні, більшість регіону, за прогнозами, уникне цієї хвилі небезпечної спеки.
Як відомо, цього року Європою прокотилась небезпчнна спека, яка заьбрала 40 тисячі в життів.
Зазначимо, станом на серпень в Україні зафіксували понад 20 нових температурних рекордів, які також пов'язані с високими показниками за Цельсієм.