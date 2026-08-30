Небезпечна спека охопила мільйони американців і продовжує ширитись штатами

У західних штатах США мільйони людей залишаються під попередженнями про небезпечну спеку. Найближчими днями хвиля екстремально високих температур пошириться на Середній Захід, а потім рухатиметься далі на схід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Частина західних регіонів США переживає ще один день небезпечної спеки. Послаблення високих температур там очікується у другій половині вихідних.

Попередження про екстремальну спеку діють до 20:00 за місцевим часом у суботу в окремих районах південної Каліфорнії та Аризони, зокрема у Фініксі, Тусоні та Палм-Спрінгсі.

Жителів цих регіонів закликають уникати тривалого перебування на відкритому повітрі та за можливості економити електроенергію.

Водночас попередження про спеку також оголошено для частини узбережжя Південної Каліфорнії, зокрема для районів Санта-Барбари, Лос-Анджелеса та Сан-Дієго.

Спека рухатиметься на Середній Захід

Небезпечна спека найближчими днями пошириться на значну частину Середнього Заходу США, а на початку наступного тижня почне рухатися далі на схід.

У неділю вдень індекс спеки, який враховує не лише температуру повітря, а й вологість, наближатиметься до 100 градусів за Фаренгейтом у Вічіті, штат Канзас, Канзас-Сіті, штат Міссурі, та Де-Мойні, штат Айова.

До вівторка температура, яка відчуватиметься, у Чикаго наблизиться до верхньої межі 90-х градусів за Фаренгейтом. Водночас індекс спеки перевищить 100 градусів у таких містах, як Шарлотт і Ралі в Північній Кароліні, Ричмонд у Вірджинії та Вашингтон.

Попри те, що наступного тижня на північному сході США також очікуються тепліші та вологіші дні, більшість регіону, за прогнозами, уникне цієї хвилі небезпечної спеки.