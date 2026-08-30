Опасная жара охватила миллионы американцев и продолжает распространяться по штатам

В западных штатах США миллионы людей остаются под предупреждениями об опасной жаре. В ближайшие дни волна экстремально высоких температур распространится на Средний Запад, а затем будет двигаться дальше на восток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Часть западных регионов США переживает еще один день опасного зноя. Ослабление высоких температур ожидается во второй половине выходных.

Предупреждения об экстремальной жаре действуют до 20.00 по местному времени в субботу в отдельных районах южной Калифорнии и Аризоны, в частности в Финиксе, Тусоне и Палм-Спрингсе.

Жители этих регионов призывают избегать длительного пребывания на открытом воздухе и при возможности экономить электроэнергию.

В то же время, предупреждение об жаре также объявлено для части побережья Южной Калифорнии, в частности для районов Санта-Барбары, Лос-Анджелеса и Сан-Диего.

Жара будет двигаться на Средний Запад

Опасная жара в ближайшие дни распространится на значительную часть Среднего Запада США, а в начале следующей недели начнет двигаться дальше на восток.

В воскресенье днем индекс жары, учитывающий не только температуру воздуха, но и влажность, будет приближаться к 100 градусам по Фаренгейту в Уичити, штат Канзас, Канзас-Сити, штат Миссури, и Де-Мойни, штат Айова.

Ко вторнику ощущаемая температура в Чикаго приблизится к верхней границе 90-х градусов по Фаренгейту. В то же время индекс жары превысит 100 градусов в таких городах, как Шарлотт и Ралли в Северной Каролине, Ричмонд в Виргинии и Вашингтон.

Несмотря на то, что на следующей неделе на северо-востоке США также ожидаются более теплые и более влажные дни, большинство региона, по прогнозам, избежит этой волны опасной жары.