Спека у Європі забрала майже 40 тисяч життів цьогоріч

Чотири рекордні хвилі спеки, які накрили Європу цього літа, могли призвести до щонайменше 35 тисяч смертей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Найбільше випадків надмірної смертності наразі зафіксували у Німеччині, Франції та Іспанії. У цих трьох країнах загальна кількість додаткових смертей уже перевищила 25 тисяч. Очікується, що після надходження та узагальнення даних за серпень показник може суттєво зрости.

Яка ситуація в Німеччині та Іспанії

Хвилі спеки послідовно охоплювали Західну Європу починаючи з травня. Вони супроводжувалися температурними рекордами.

Наприкінці червня у Німеччині на 46 метеорологічних станціях температура перевищила 40 градусів. В Іспанії протягом тривалого часу температура трималася вище 42 градусів.

За оцінкою The Guardian, у Німеччині з 6 квітня до 9 серпня спека могла бути пов’язана приблизно з 14 тисячами смертей. Інститут Роберта Коха повідомляв, що лише протягом тижня з 22 до 28 червня померли близько 9600 людей.

В Іспанії система моніторингу смертності Інституту здоров’я імені Карлоса III пов’язала зі спекою 4947 смертей. Це вже перевищує попередній антирекорд країни: у 2022 році через спеку загинули 4520 людей.

У Франції надмірна смертність перевищила 7 тисяч

У Франції, де більш ніж на 500 метеостанціях температура перевищувала 40 градусів, Національне агентство охорони здоров’я повідомило про 7300 додаткових смертей від усіх причин у період від кінця травня до 22 липня.

Водночас даних за серпень поки немає.

У Великій Британії Агентство з питань медичної безпеки оцінило кількість смертей в Англії, пов’язаних із хвилями спеки у травні та червні, у 2877 випадків.

Бельгія повідомила про зростання смертності на 39% у період з 18 до 29 червня. Це відповідає приблизно 1222 додатковим смертям.

У Нідерландах із 22 червня до 5 липня померли щонайменше на 900 людей більше, ніж зазвичай.

Чому спека призводить до зростання смертності

Країни використовують різні методики для оцінки смертності, пов’язаної з високими температурами. Зокрема, Іспанія та Німеччина моделюють показники у режимі реального часу, порівнюючи температуру повітря з даними про смертність.

Це необхідно, оскільки спека рідко зазначається безпосередньою причиною смерті. Високі температури можуть погіршувати перебіг уже наявних захворювань, зокрема провокувати інфаркти, інсульти або ниркову недостатність.

Остаточне встановлення причин смерті може тривати тижні або навіть місяці, тому багато європейських країн ще не оприлюднили повних даних навіть за початок серпня.

Вчені пов’язують екстремальну спеку зі зміною клімату

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, смертність, пов’язана зі спекою, у європейському регіоні за останні 20 років зросла більш ніж на 30%.

Вчені наголошують, що глобальне потепління, спричинене діяльністю людини, робить екстремальні погодні явища частішими та інтенсивнішими. Очікується, що через кліматичну кризу кількість смертей, пов’язаних із високими температурами, надалі зростатиме.