Головна » Життя » Суспільство

Небезпечна погода до кінця дня: синоптики попередили, що чекає Київську область сьогодні

Четвер 29 січня 2026 11:04
Небезпечна погода до кінця дня: синоптики попередили, що чекає Київську область сьогодні На сьогодні у Київській області прогнозують небезпечні метеоявища (фото ілюстративне: Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Синоптики попереджають мешканців і гостей Київської області про небезпечні метеорологічні явища до кінця сьогоднішнього дня - четверга, 29 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Telegram.

Про які небезпечні метеоявища йдеться

Згідно з попередженням експертів УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища по території Київської області очікуються до кінця дня 29 січня.

Йдеться про:

  • налипання мокрого снігу;
  • ожеледицю на дорогах.

"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили спеціалісти.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

  • роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
  • руху транспорту.

Небезпечна погода до кінця дня: синоптики попередили, що чекає Київську область сьогодніПопередження про небезпечні метеоявища по Київській області (скриншот: t.me/uhmc2022)

Погода в Київській області сьогодні зранку

Варто зазначити, що станом на 7 годину ранку, погода у Київській області була хмарною. З невеликим мокрим снігом (або дощем), туманом та ожеледдю.

На дорогах при цьому була ожеледиця.

Вітер - північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря - близько 0 градусів за Цельсієм.

У Києві температура повітря спостерігалась також на рівні 0 градусів, а відносна вологість становила 100%.

Атмосферний тиск при цьому був на рівні 735 мм рт. ст.

Небезпечна погода до кінця дня: синоптики попередили, що чекає Київську область сьогодніПогода по Київській області зранку 29 січня (скриншот: t.me/uhmc2022)

Що може бути з погодою в Києві та області пізніше

Згідно з опублікованим раніше прогнозом УкрГМЦ, погода по Києву та області очікується туманною впродовж всієї доби.

Місцями - ймовірний невеликий мокрий сніг і дощ. На дорогах - ожеледиця.

Температура повітря вдень може становити:

  • у Києві - близько 0 градусів за Цельсієм;
  • по області - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Небезпечна погода до кінця дня: синоптики попередили, що чекає Київську область сьогодніПрогноз погоди по Києву та області на сьогодні (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше начальниця відділу метеорологічних прогнозів УкрГМЦ Наталія Голеня повідомила, що на Україну насувається суттєве похолодання.

Вже впродовж вихідних температура повітря в багатьох областях може впасти до 20 градусів морозу, а згодом - навіть до -25.

При цьому морозна погода, за словами спеціаліста, може утримуватись практично впродовж першої декади наступного місяця.

Дещо згодом експерти Укргідрометцентру оприлюднили коротку кліматичну характеристику лютого та пояснили, яким може бути останній місяць зими в цілому.

Читайте також, яке дивовижне природнє явище помітили українці під час сильних морозів у січні.

