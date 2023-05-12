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"Небесна кара" для росіян. Спецпризначенці з дронів знищили ворожий "Град" та два "Камази"

Фото: спецпризначенці з дронів знищили ворожий "Град" та два "Камази" (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські спецпризначенці за допомогою FPV-дронів знищили РСЗВ "Град" та два "Камази" російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Наші бійці працюють на найгарячіших напрямках, щодня відправляючи російських загарбників разом з їхньою військовою технікою на "концерти Кобзона"", - зазначили в СБУ.

Так, цього разу захисники уразили бронеавтомобіль "Тигр" разом з екіпажем, РСЗВ "Град", два "Камази", ПТРК та живу силу ворога.

Нагадаємо, бійці ССО на Херсонському напрямку знищили дві САУ, які окупанти намагалися сховати.

Окрім того, українські військові знищили групу ворожих штурмовиків двома пострілами в Бахмуті.

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