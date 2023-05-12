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"Небесная кара" для россиян. Спецназовцы из дронов уничтожили вражеский "Град" и два "Камаза"

Фото: спецназовцы из дронов уничтожили вражеский "Град" и два "Камаза" (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские спецназовцы с помощью FPV-дронов уничтожили РСЗО "Град" и два "Камаза" российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Наши бойцы работают на самых горячих направлениях, каждый день отправляя российских захватчиков вместе с их военной техникой на "концерты Кобзона"", - отметили в СБУ.

Так, на этот раз защитники поразили бронеавтомобиль "Тигр" вместе с экипажем, РСЗО "Град", два "Камаза", ПТРК и живую силу врага.

Напомним, бойцы ССО на Херсонском направлении уничтожили две САУ, которые оккупанты пытались скрыть.

Кроме того, украинские военные уничтожили группу вражеских штурмовиков двумя выстрелами в Бахмуте.

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