ua ru
Пт, 12 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Небесна кара" для росіян. Спецпризначенці з дронів знищили ворожий "Град" та два "Камази"

Новость на русском →
П'ятниця 12 травня 2023 17:56
"Небесна кара" для росіян. Спецпризначенці з дронів знищили ворожий "Град" та два "Камази" Фото: спецпризначенці з дронів знищили ворожий "Град" та два "Камази" (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські спецпризначенці за допомогою FPV-дронів знищили РСЗВ "Град" та два "Камази" російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Наші бійці працюють на найгарячіших напрямках, щодня відправляючи російських загарбників разом з їхньою військовою технікою на "концерти Кобзона"", - зазначили в СБУ.

Так, цього разу захисники уразили бронеавтомобіль "Тигр" разом з екіпажем, РСЗВ "Град", два "Камази", ПТРК та живу силу ворога.

Нагадаємо, бійці ССО на Херсонському напрямку знищили дві САУ, які окупанти намагалися сховати.

Окрім того, українські військові знищили групу ворожих штурмовиків двома пострілами в Бахмуті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Війна Росії проти України дрони
NEWS
Відкинули ворога. Сирський на ставці доповів Зеленському про успіхи на фронті
Відкинули ворога. Сирський на ставці доповів Зеленському про успіхи на фронті
DAILY
Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу