ua ru
Пт, 12 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Небесная кара" для россиян. Спецназовцы из дронов уничтожили вражеский "Град" и два "Камаза"

Новина українською →
Пятница 12 мая 2023 17:56
"Небесная кара" для россиян. Спецназовцы из дронов уничтожили вражеский "Град" и два "Камаза" Фото: спецназовцы из дронов уничтожили вражеский "Град" и два "Камаза" (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские спецназовцы с помощью FPV-дронов уничтожили РСЗО "Град" и два "Камаза" российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Наши бойцы работают на самых горячих направлениях, каждый день отправляя российских захватчиков вместе с их военной техникой на "концерты Кобзона"", - отметили в СБУ.

Так, на этот раз защитники поразили бронеавтомобиль "Тигр" вместе с экипажем, РСЗО "Град", два "Камаза", ПТРК и живую силу врага.

Напомним, бойцы ССО на Херсонском направлении уничтожили две САУ, которые оккупанты пытались скрыть.

Кроме того, украинские военные уничтожили группу вражеских штурмовиков двумя выстрелами в Бахмуте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Война России против Украины дрони
NEWS
Отбросили врага. Сырский на ставке доложил Зеленскому об успехах на фронте
Отбросили врага. Сырский на ставке доложил Зеленскому об успехах на фронте
DAILY
Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть