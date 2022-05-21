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В небе над Винницкой область силы ПВО сбили вражескую ракету

Фото: в Винницкой области сбили ракету (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 21 мая, в районе города Немиров в Винницкой области заметили вражескую ракету. Ее обезвредили силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОВА Сергея Борзова.

"Ракетный обстрел над Винницкой областью! Возле Немирова сбили ракету. Сработала ПВО", - написал он.

Других деталей пока не сообщалось. Также неизвестно, есть ли пострадавшие.

Напомним, вчера российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. К счастью, никто не пострадал.

Также 20 мая Россия обстреляла Дом культуры в Лозовой Харьковской области. Среди пострадавших есть дети.

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Винницкая областьВойна России против Украины