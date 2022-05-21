Ракетный удар по Одессе. В результате поврежден объект инфраструктуры, пострадавших нет
Российские войска нанесли ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы. Несмотря на разрушения объекта, никто не пострадал. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сергея Братчука.
"Враг продолжает обстрел объектов инфраструктуры и гражданского населения с целью устрашения. В преддверии был нанесен удар по одному из объектов инфраструктуры в области. Произошло определенное разрушение, но спасатели вовремя выполнили свою работу, поэтому у пострадавших нет. Последствия удара для мирного населения отсутствуют", - заявил Братчук.
Напомним, РБК-Украина также писало о том, что, сегодня, 20 мая, российские оккупанты уже обстреливали Одесскую область. Ракета попала в уборную.
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