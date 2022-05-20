Зеленский об ударе по Дому культуры в Лозовой: абсолютное зло, абсолютная глупость
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный обстрел города Лозовая Харьковской области. Глава государства задается вопросом, что в голове у россиян, когда они запускают ракеты по объектам культуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства.
"Харьковская область. Город Лозовая. Российский ракетный удар по только что реконструированному Дому культуры. Семеро пострадавших, среди которых 11-летний ребенок. Оккупанты определили своими врагами культуру, образование и человечность. И не жалеют для них ни ракет, ни бомб. Что в голове у людей, которые выбирают вот такие мишени? Абсолютное зло, абсолютная глупость", - написал Зеленский.
Напомним, российские оккупанты днем 20 мая нанесли ракетного удара по центру Лозовой Харьковской области. В результате обстрела ранения получили 7 человек, в том числе ребенок.
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