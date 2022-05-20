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Зеленский об ударе по Дому культуры в Лозовой: абсолютное зло, абсолютная глупость

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Украина, Пятница 20 мая 2022 18:18
Зеленский об ударе по Дому культуры в Лозовой: абсолютное зло, абсолютная глупость Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный обстрел города Лозовая Харьковской области. Глава государства задается вопросом, что в голове у россиян, когда они запускают ракеты по объектам культуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства.

"Харьковская область. Город Лозовая. Российский ракетный удар по только что реконструированному Дому культуры. Семеро пострадавших, среди которых 11-летний ребенок. Оккупанты определили своими врагами культуру, образование и человечность. И не жалеют для них ни ракет, ни бомб. Что в голове у людей, которые выбирают вот такие мишени? Абсолютное зло, абсолютная глупость", - написал Зеленский.

Напомним, российские оккупанты днем 20 мая нанесли ракетного удара по центру Лозовой Харьковской области. В результате обстрела ранения получили 7 человек, в том числе ребенок.

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Владимир Зеленский
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