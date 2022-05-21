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У небі над Вінницькою область сили ППО збили ворожу ракету

Фото: у Вінницькій області збили ракету (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 21 травня, в районі міста Немирів у Вінницькій області помітили ворожу ракету. Її знешкодили сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Вінницької ОВА Сергія Борзова.

"Ракетний обстріл над Вінниччиною! Біля Немирова збили ракету. Спрацювала ППО", - написав він.

Наразі інших деталей не повідомлялося. Також невідомо, чи є постраждалі.

Нагадаємо, вчора російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. На щастя, ніхто не постраждав.

Також 20 травня Росія обстріляла Будинок культури в Лозовій Харківської області. Серед постраждалих є діти.

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Вінницька областьВійна Росії проти України