В небе над Аляской столкнулись два гидросамолета, есть погибшие

В американском штате Аляска в результате крушения двух гидросамолетов погибли пять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

По данным телеканала, два самолета столкнулись в воздухе около города Кетчикан.

По данным агентства, в результате пострадали десять человек и без вести пропали еще трое. В одном из самолетов находились 11 человек, а на втором - пять. Самолеты упали к северо-востоку от города Кетчикан.



В FAA рассказали, что потерпели крушение de Havilland DHC-2 Beaver и de Havilland Otter DHC-3.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле в штате Миранда разбился военный вертолет, в результате чего погибли семь человек, которые были на борту.

РБК-Украина писало, что в Болгарии вблизи населенного пункта Оризари произошла авария легкомоторного частного самолета. По словам очевидцев, у самолета в полете оторвалось крыло. Погибли двое людей.

Кроме того, в начале мая на Гавайских островах в результате крушения туристического вертолета погибли люди.