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"Небажано, щоби вони воювали в Україні". Лукашенку показали білоруські дрони

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Буларусь, П'ятниця 21 жовтня 2022 12:58
"Небажано, щоби вони воювали в Україні". Лукашенку показали білоруські дрони Фото: Лукашенко показали білоруські дрони (belta.by)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко відвідав загальновійськовий полігон Обуз-Лісновський у Брестській області, де йому продемонстрували безпілотники білоруського виробництва та іншу військову техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Белта.

Лукашенко зазначив, що Білорусь продаватиме техніку тим, хто погодиться її купити.

"Небажано, звичайно, щоб наші зразки воювали в Україні: все-таки свої люди", - сказав він.

Зазначається, що частина виробів, які показали Лукашенку, стоїть на озброєнні, частина проходить випробування, а деякі передано армії на піддослідну експлуатацію.

Нагадаємо, за даними українського Генштабу, у Білорусі проводиться прихована мобілізація під виглядом навчальних зборів.

Білоруси вже почали отримувати повістки на військові збори, при цьому Міноборони заперечує проведення мобілізації та заявляє про "військово-облікову перевірку".

Також зазначимо, що до Білорусі прибудуть близько 9 тисяч російських солдатів у рамках спільного розгортання військ двох країн.

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