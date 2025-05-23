Неадекватність чи конструктив? в МЗС назвали "меморандум" про перемир'я тестом для РФ

Керівництво РФ у своїх пропозиціях для меморандуму щодо можливого майбутнього припинення бойових дій проти України та перемир'я буде змушене продемонструвати справжні наміри Кремля стосовно війни.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на заяву речника міністерства закордонних справ України Георгія Тихого в ефірі національного телемарафону.

Щодо затягування процесу

Висловлюючись про ініційовану Кремлем історію з меморандумом щодо можливого перемир'я, представник МЗС України пояснив, що намагається зробити російська сторона.

"Вони намагаються затягнути час, перетворити це на нескінченну історію. І от навіть зараз цей меморандум… Невже потрібен тиждень, щоб підготувати меморандум?" - каже Тихий.

Про "тест" для Кремля

На думку речника міністерства, нині "це буде тест для росіян", й зараз російське керівництво "покаже всьому світу, що вони включать в цей меморандум".

"Якщо буде умовно набір стамбульських "хотєлок" зразка 2022 року, то…. Вони зараз стоять перед розвилкою, на роздоріжжі, що зробити. Або вони покажуть, що не адекватні і висувають максималістські вимоги, які всі розуміють, що ніхто не буде приймати. Або вони намагаються демонструвати якийсь конструктив", - висловився він.

Питання щодо бачення документа, алгоритму і майданчиків

Що стосується питання, яким має бути документ, Тихий зазначив, що наразі українська сторона разом з країнами-партнерами "чекає на російського бачення".

"Вони мають виступити з пропозиціями меморандуму", - акцентував речник МЗС.

Він дав ствердну відповідь на питання, чи було оговорено, що хтось має першим представити свої пропозиції.

"Звісно, алгоритм визначено. Зараз всі чекають російських пропозицій, які ми не знаємо, коли будуть. Вже тиждень триває підготовка пропозицій. Але вже нібито ми чули (главу МЗС РФ Сергія) Лаврова, що в понеділок можуть дати. Коли вони дадуть, ми будемо аналізувати і свої пропозиції висловлювати", - розповів Тихий.

Також представник МЗС додав, що у питанні щодо наявності можливих майданчиків - в української сторони "проблем немає".

"Питання в тому, щоб зустрілися лідери. Наш президент готовий до цього, а (російський диктатор Володимир) Путін уникає цього", - резюмує він.