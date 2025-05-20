У Путіна - про меморандум з Україною: "Термінів немає і бути не може"
Спікер російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що немає конкретних термінів підготовки меморандуму з Україною з приводу можливого майбутнього припинення війни та мирного договору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
За словами речника Кремля, в питанні щодо підготовки "меморандуму щодо врегулювання з Україною" немає ніяких орієнтовних часових термінів, при цьому "проект формулюватиметься РФ та Україною, і вироблятиметься єдиний текст".
"Термінів немає і бути не може. Зрозуміло, що всі хочуть зробити це максимально швидко. Але, зрозуміло, весь "диявол криється в деталях". Будуть формулюватимуться проекти і з російського боку, і з українського боку. Буде проведено обмін цими проектами документа. Ну й потім - складні контакти все-таки щодо вироблення єдиного тексту", - розповів він.
Що ше розповів спікер Путіна
Крім того, Пєсков повідомив, що під час розмови глави Кремля з президентом США Дональдом Трампом 19 травня обговорювалася тема "прямого контакту" Путіна з президентом України Володимиром Зеленським.
Також російський чиновник заявив, що контакти між РФ та Україною зараз "відтворені і продовжуються", і що наразі не ухвалювалося рішення, де продовжуватимуться контакти між Москвою та Києвом.
Речник Кремля також підтвердив зацікавленість РФ "в усуненні першопричин конфлікту" з Україною.
Заява Путіна про меморандум з Україною і реакція Зеленського
Нагадаємо, 19 травня російський диктатор Путін після розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив, що РФ готова працювати з Україною над меморандумом щодо можливого майбутнього мирного договору.
За словами глави Кремля, він домовився з американським лідером "про те, що Росія запропонує і готова працювати з українською стороною над меморандумом з приводу можливого майбутнього мирного договору з визначенням низки позицій".
Після цього український президент Володимир Зеленський у розмові з представниками ЗМІ відреагував на ініціативу та зазначив, що Трамп та Путін обговорили меморандум, який може бути прийнятий у двосторонньому форматі.
Глава української держави додав, що цей меморандум потім "може призвести до мапи, яка веде до закінчення війни, до договору про це".
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