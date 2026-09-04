"Не знаю": Вэнс исчерпывающе ответил на вопрос о завершении войны с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Венс ответил на вопрос о дальнейшем ходе военной кампании против Ирана. Администрация Дональда Трампа ранее давала значительно более короткие оценки продолжительности конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Пресса спросила у Венса, как долго американцам следует ожидать продолжения военных действий. Конкретного срока вице-президент не назвал.

"Когда вы спрашиваете, когда это закончится, вы задаете мне вопрос вроде: когда иранцы перестанут стрелять по кораблям? Думаю, на самом деле я не знаю ответа на этот вопрос", – сказал он. "Вам придется спросить у иранцев".

Вопрос о сроках завершения конфликта стал особенно актуален из-за того, что военная кампания против Ирана длится уже значительно дольше, чем предполагали первые оценки администрации Трампа.

Как отмечает CNN, первоначально в администрации говорили об ориентировочных четырех-шести неделях. Однако к моменту заявления Венса прошло уже около шести месяцев с начала войны.

Вице-президент США затруднился назвать срок окончания войны с Ираном (инфографика РБК-Украина)

Сам Вэнс при этом заявил, что не считает нынешний конфликт войной. По его словам, основные боевые операции завершились примерно через шесть недель после начала кампании в конце марта.

В то же время американские военнослужащие продолжали подвергаться атакам и после этого, в том числе недавно погибли четверо военных.

США продолжают операции у Ормузского пролива

На фоне отсутствия четких сроков завершения конфликта американские военные продолжают операции в районе Ормузского пролива.

По данным американских чиновников, во время последней эскалации силы США нанесли удары почти по 60 военным целям в Иране и сопровождали через пролив 40 коммерческих нефтяных судов. Американские военные также атаковали иранские радарные системы, чтобы усложнить Тегерану отслеживание движения судов.

CNN отмечает, что эти операции могут продолжаться, поскольку Иран, по оценке американских военных, способен восстанавливать часть своих военных возможностей после предварительных ударов.

Трамп также не назвал конкретную дату

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что не ожидает продолжительного продолжения нынешней кампании. В то же время, конкретных сроков ее завершения он также не назвал.

Таким образом, американская администрация не представила публичного графика завершения военных действий, несмотря на то, что ранее звучали оценки о значительно более короткой продолжительности конфликта.