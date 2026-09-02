ua en ru
Ср, 02 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп закликав іранців до повстання? Що заявив президент США

09:00 02.09.2026 Ср
2 хв
Нова публікація Трампа помітно змінила тон його заяв про Іран
aimg Анастасія Никончук
Трамп закликав іранців до повстання? Що заявив президент США Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Президент США Дональд Трамп фактично закликав іранців виступити проти влади країни. На тлі війни з Іраном він поставив питання, коли народ підніметься та почне боротися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Дональда Трампа у Truth Social.

Президент США Дональд Трамп відкинув твердження про те, що його нинішня стратегія полягає у тому, щоб змусити Іран повернутися до столу переговорів.

За словами американського лідера, можливий укладення угоди з Тегераном зараз не є для нього головним пріоритетом.

"Мені байдуже, чи підпишуть вони нікчемну, на їхню думку, угоду", - пише Трамп на Truth Social.

Президент США заявив, що нинішній стан Вашингтона йому подобається більше. Зокрема, він згадав майже повний контроль над Ормузькою протокою та наслідки тиску на іранську економіку.

"Мені набагато більше подобається наша нинішня позиція, з майже повним контролем над Ормузькою протокою та повною руйнацією їхньої економіки. Вони просто розігрують неминуче", - додає він.

Звернення до іранців

На тлі протистояння, що триває, Трамп також торкнувся питання можливого виступу населення Ірану проти влади. Президент США запитав, коли іранці почнуть боротися.

"Коли іранський народ повстане та почне боротися?", - запитує Трамп.

Раніше Трамп уже закликав іранців захопити державні установи після припинення бомбардувань.

Водночас він попереджав про ризики такого сценарію, наголошуючи, що беззбройні демонстранти не зможуть зрівнятися із озброєними прихильниками іранського режиму, які розправляються з протестувальниками.

Нагадуємо, щоамериканські військові завдали ударів по Ірану 1 вересня. Атаки стали відповіддю на спроби Тегерана атакувати судна в Ормузькій протоці та американських військовослужбовців.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп
Новини
У Києві пролунали вибухи через атаку реактивних дронів
У Києві пролунали вибухи через атаку реактивних дронів
Аналітика
Удар по "харчових ланцюгах". Чому товари в Україні дорожчають навіть без дефіциту
Ірина Костюченкокореспондентка розділу "Бізнес" Удар по "харчових ланцюгах". Чому товари в Україні дорожчають навіть без дефіциту