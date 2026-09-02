Ціни на нафту у світі різко зросли через нові удари між США та Іраном

Ціни на нафту продовжують зростати вже четвертий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Скільки коштує нафта зараз

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 75 центів, тобто на 0,8 відсотка, до 95,40 доларів за барель. Нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 44 центи, на 0,5 відсотка, до 90,66 доларів.

Обидва контракти зросли у ціні у вівторок більш ніж на 4 долари. Це стало найбільшим стрибком цін на Brent з 24 липня, а на WTI - з 23 липня.

Brent: 95,40 доларів за барель (плюс 0,8 відсотка);

WTI: 90,66 доларів за барель (плюс 0,5 відсотка).

Ринок побоюється перебоїв із постачанням, оскільки Ормузькою протокою щодня проходять танкери з мільйонами барелів нафти. Це один з найважливіших маршрутів у світі для транспортування нафти, і будь-яка загроза його безпеці одразу позначається на цінах

Атаки в Ормузькій протоці

Сполучені Штати заявили, що вночі завдали серії авіаударів по цілях в Ірані. Це викликало відповідь Тегерана і стало найсерйознішою ескалацією конфлікту між двома країнами за останні кілька тижнів.

Корпус вартових ісламської революції заявив, що атаки США ще більше обмежать судноплавство через Ормузьку протоку. Також КВІР повідомив про удар балістичними ракетами по американській військовій базі в Йорданії, унаслідок якого нібито загинула значна кількість американських військовослужбовців.

Напередодні американські військові вдарили по понад ста іранських цілях, зокрема по об'єктах протиповітряної оборони, радарних системах та двох державних танкерах.

У Вашингтоні заявили, що ці удари ослабили здатність Ірану атакувати судна в Ормузькій протоці щонайменше на місяць, хоча Тегеран повідомив про жертви серед цивільних унаслідок удару по весільній церемонії.