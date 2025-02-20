"Не так вже й далеко". Трамп зробив заяву про Третю світову війну
Президент США Дональд Трамп заявив, що нібито Третя світова війна "не так вже й далеко". Проте він запевнює, що цього не станеться за його президентства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа під час виступу на саміті Інституту майбутніх інвестиційних ініціатив у Маямі.
Трамп вказав на триваючі конфлікти на Близькому Сході та в Україні і наголосив, що "збирається покласти цьому край".
"По всьому світу я швидко рухаюся до припинення воєн, врегулювання конфліктів і відновлення миру на планеті - я хочу миру, і я не хочу бачити, як ... всіх вбивають", - сказав він.
Президент США заявив, що Третя світова війна "не так вже й далеко". Але він запевнив, що не допустить глобальної війни.
"Нікому не вигідна Третя світова війна, і ви не так вже й далеко від неї, скажу вам прямо зараз, ви не так вже й далеко. Якби у нас була адміністрація (Байдена, - ред.) ще один рік, ви були б у Третій світовій війні, а зараз цього не станеться", - вважає Трамп.
Конфлікт Трампа і Зеленського
Нагадаємо, що днями у Саудівській Аравії відбулися переговори представників США та Росії. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не визнає переговори, які проходять за її спиною.
Після цього Трамп зробив декілька різких заяв у бік Зеленського. Зокрема, він заявив, що нібито рейтинг довіри президент України серед громадян становить лише 4%.
Український президент Володимир Зеленський зазначив, що інформація про нібито 4% довіри до нього йде від Росії. Він розкритикував Трампа за повторення російської дезінформації.
Після заяви Трампа КМІС опублікував свіжий рейтинг довіри, результати якого вказують, що 57% українців довіряють Зеленському.
Також американський президент незадоволений, що в Україні не проводять виборів і через це назвав Зеленського "диктатором без виборів".
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