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"Не так вже й далеко". Трамп зробив заяву про Третю світову війну

Вашингтон, Четвер 20 лютого 2025 08:55
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"Не так вже й далеко". Трамп зробив заяву про Третю світову війну Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент США Дональд Трамп заявив, що нібито Третя світова війна "не так вже й далеко". Проте він запевнює, що цього не станеться за його президентства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа під час виступу на саміті Інституту майбутніх інвестиційних ініціатив у Маямі.

Трамп вказав на триваючі конфлікти на Близькому Сході та в Україні і наголосив, що "збирається покласти цьому край".

"По всьому світу я швидко рухаюся до припинення воєн, врегулювання конфліктів і відновлення миру на планеті - я хочу миру, і я не хочу бачити, як ... всіх вбивають", - сказав він.

Президент США заявив, що Третя світова війна "не так вже й далеко". Але він запевнив, що не допустить глобальної війни.

"Нікому не вигідна Третя світова війна, і ви не так вже й далеко від неї, скажу вам прямо зараз, ви не так вже й далеко. Якби у нас була адміністрація (Байдена, - ред.) ще один рік, ви були б у Третій світовій війні, а зараз цього не станеться", - вважає Трамп.

Конфлікт Трампа і Зеленського

Нагадаємо, що днями у Саудівській Аравії відбулися переговори представників США та Росії. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не визнає переговори, які проходять за її спиною.

Після цього Трамп зробив декілька різких заяв у бік Зеленського. Зокрема, він заявив, що нібито рейтинг довіри президент України серед громадян становить лише 4%.

Український президент Володимир Зеленський зазначив, що інформація про нібито 4% довіри до нього йде від Росії. Він розкритикував Трампа за повторення російської дезінформації.

Після заяви Трампа КМІС опублікував свіжий рейтинг довіри, результати якого вказують, що 57% українців довіряють Зеленському.

Також американський президент незадоволений, що в Україні не проводять виборів і через це назвав Зеленського "диктатором без виборів".

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
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