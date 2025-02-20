"Не так вже й далеко". Трамп зробив заяву про Третю світову війну

Президент США Дональд Трамп заявив, що нібито Третя світова війна "не так вже й далеко". Проте він запевнює, що цього не станеться за його президентства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа під час виступу на саміті Інституту майбутніх інвестиційних ініціатив у Маямі.

Трамп вказав на триваючі конфлікти на Близькому Сході та в Україні і наголосив, що "збирається покласти цьому край".

"По всьому світу я швидко рухаюся до припинення воєн, врегулювання конфліктів і відновлення миру на планеті - я хочу миру, і я не хочу бачити, як ... всіх вбивають", - сказав він.

Президент США заявив, що Третя світова війна "не так вже й далеко". Але він запевнив, що не допустить глобальної війни.

"Нікому не вигідна Третя світова війна, і ви не так вже й далеко від неї, скажу вам прямо зараз, ви не так вже й далеко. Якби у нас була адміністрація (Байдена, - ред.) ще один рік, ви були б у Третій світовій війні, а зараз цього не станеться", - вважає Трамп.