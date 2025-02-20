"Не так уж и далеко". Трамп сделал заявление о Третьей мировой войне
Президент США Дональд Трамп заявил, что якобы Третья мировая война "не так уж и далеко". Однако он уверяет, что этого не произойдет при его президентстве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа во время выступления на саммите Института будущих инвестиционных инициатив в Майами.
Трамп указал на продолжающиеся конфликты на Ближнем Востоке и в Украине и подчеркнул, что "собирается положить этому конец".
"По всему миру я быстро двигаюсь к прекращению войн, урегулированию конфликтов и восстановлению мира на планете - я хочу мира, и я не хочу видеть, как ... всех убивают", - сказал он.
Президент США заявил, что Третья мировая война "не так уж и далеко". Но он заверил, что не допустит глобальной войны.
"Никому не выгодна Третья мировая война, и вы не так уж и далеко от нее, скажу вам прямо сейчас, вы не так уж и далеко. Если бы у нас была администрация (Байдена, - ред.) еще один год, вы были бы в Третьей мировой войне, а сейчас этого не произойдет", - считает Трамп.
Конфликт Трампа и Зеленского
Напомним, что на днях в Саудовской Аравии состоялись переговоры представителей США и России. Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не признает переговоры, которые проходят за ее спиной.
После этого Трамп сделал несколько резких заявлений в сторону Зеленского. В частности, он заявил, что якобы рейтинг доверия президент Украины среди граждан составляет лишь 4%.
Украинский президент Владимир Зеленский отметил, что информация о якобы 4% доверия к нему идет от России. Он раскритиковал Трампа за повторение российской дезинформации.
После заявления Трампа КМИС опубликовал свежий рейтинг доверия, результаты которого указывают, что 57% украинцев доверяют Зеленскому.
Также американский президент недоволен, что в Украине не проводят выборов и поэтому назвал Зеленского "диктатором без выборов".
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