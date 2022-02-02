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"Не надо выводить деньги": Зеленский заявил о стабилизации курса гривны

Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что курс гривны к доллару стабилизировался. Призвал не выводить средства из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента на брифинге с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"Что касается гривны, я считаю, что мы ситуацию удержали, несмотря на ту информационную панику, волну. Мы стабилизировали курс гривны. Я считаю, мы успокоили рынки, на сегодня ответственно могу это констатировать", - сказал он.

По его словам, сейчас наблюдается укрепление национальной валюты. При этом со стороны Европы были даны сигналы о финансовой поддержке Украины. "Поэтому не надо выводить деньги", - добавил президент.

"Я не вижу рисков для нас. Мы разговаривали с главой Национального банка Кириллом Шевченко. Мы вышли из ситуации, когда для нас каждое утро - это финансовый риск", - заявил президент.

Напомним, население Украины в январе 2022 года купило в банках наличной и безналичной валюты на 250 млн долларов.

Отметим, Национальный банк Украины в январе 2022 года продал на межбанке 1,5 млрд долларов для сбалансирования валютного рынка. В то же время НБУ не собирается повторять ошибок прошлого и держать фиксированный курс.

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