"Не треба виводити гроші": Зеленський заявив про стабілізацію курсу гривні

Президент України Володимир Зеленський вважає, що курс гривні до долара стабілізувався. Закликав не виводити кошти з України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента на брифінгу з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.
"Що стосується гривні, я вважаю, що ми ситуацію втримали, незважаючи на ту паніку, хвилю. Я вважаю, ми заспокоїли ринки. Ми бачимо йде зміцнення нацвалюти... Не треба виводити гроші", - сказав він.
Нагадаємо, населення України в січні 2022 року купило в банках готівкової та безготівкової валюти на 250 млн доларів.
Відзначити, Національний банк України у січні 2022 року продав на міжбанку 1,5 млрд доларів для збалансування валютного ринку. У той же час НБУ не збирається повторювати помилок минулого і тримати фіксований курс.