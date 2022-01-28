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Глава НБУ назвал объем валюты, проданный для стабилизации курса гривны

Новина українською →
Украина, Пятница 28 января 2022 12:36
Глава НБУ назвал объем валюты, проданный для стабилизации курса гривны Фото: глава НБУ Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины с начала 2022 года продал 1,5 млрд долларов для сбалансирования валютного рынка. В то же время НБУ не собирается повторять ошибок прошлого и держать фиксированный курс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы НБУ Кирилла Шевченко во время круглого стола в НБУ.

Как отметил глава НБУ, 2022 год начался для финансового рынка Украины очередными вызовами. Нагнетание ситуации на границах Украины существенно ухудшило ожидания участников рынка, что отразилось на снижении стоимости украинских активов (как на внутреннем рынке, так и за рубежом) и формировании девальвационного давления на гривну.

"Ситуация сложная, но не критичная. Прежде всего из-за запаса прочности, которого мы достигли", - сказал он.

По его словам, накопленные резервы (31 млрд долларов) позволяют НБУ сглаживать чрезмерные курсовые колебания за счет валютных интервенций.

"Так, для сбалансирования валютного рынка НБУ продал с начала 2022 года 1,5 млрд долларов. У нас достаточно резервов для того, чтобы продолжать придерживаться нашей стратегии валютных интервенций и сглаживать колебания. В то же время хочу еще раз подчеркнуть, что Нацбанк не будет повторять ошибок прошлого и не будет пытаться удержать фиксированный обменный курс на определенном уровне", - добавил Шевченко.

По его словам, в НБУ уверены, "что рынок в будущем сбалансируется и не исключаем, что может быть коррекция".

Напомним, курс доллара достиг максимум более 29 гривен за доллар 27 января. Уже в пятницу, 28 января, курс упал на 25 копеек до 28,75 гривен.

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