"Не втручайтеся в європейську демократію": глава ЄК виступила з попередженням до Трампа

Глава Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн заявила, що президенту США Дональду Трампу не слід втручатися у справи європейської дипломатії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Заява фон Дер Ляєн прозвучала за кілька днів після того, як президент США виступив із різкою критикою Європи, а також на тлі нової стратегії нацбезпеки США.
"Вирішувати, хто стане лідером країни, коли йдеться про вибори, не нам, а народу цієї країни... Це суверенітет виборців, і його необхідно захищати... Ніхто інший не повинен втручатися без жодних запитань", - сказала глава ЄК у відповідь на запитання про Стратегію національної безпеки США.
Як відомо, у стратегії стверджується, що протягом наступних 20 років Європі загрожує "знищення цивілізації", і ця теза знайшла відгук у вкрай правих лідерів, включно з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, а також у Росії.
Крім того, документ критикує спроби Європи обмежити вплив крайніх правих партій, називаючи такі дії політичною цензурою, і говорить про "розвиток опору поточному курсу Європи в європейських країнах".
За словами фон Дер Ляєн, це одна з причин, через яку ЄС запропонував "Щит демократії", покликаний посилити боротьбу з іноземним втручанням в онлайн-простір, зокрема у вибори.
Також глава ЄК заявила, що у неї завжди були "дуже хороші робочі відносини" з президентами США, і "сьогодні це теж так". Однак вона підкреслила, що Європі слід зосередитися на собі, а не порівнювати себе з іншими.
"Ми пишаємося тим, що є Європейським союзом, що ми бачимо свої сильні сторони і що ми справляємося з тими викликами, які перед нами стоять... Звичайно, наші відносини зі Сполученими Штатами змінилися. Чому? Тому що ми самі змінюємося. І це настільки важливо, що ми маємо пам'ятати: яка наша позиція? У чому наша сила? Давайте працювати над цим. Давайте пишатися цим. Давайте станемо на захист єдиної Європи. Це наше завдання... (подивитися на себе - ред.) і пишатися собою", - резюмувала Урсула фон Дер Ляєн.
Politico зазначає, що днями Трамп в інтерв'ю їхньому виданню назвав Європу групою країн, очолюваною "слабкими людьми", яка "розкладається".
Нагадаємо, 5 грудня США представили нову стратегію нацбезпеки.
Один із ключових пунктів документа - завершення війни в Україні. Крім того, США вважають відновлення стратегічної стабільності у відносинах з РФ одним з основних своїх пріоритетів на європейському напрямку.
Говорячи загалом, Вашингтон хоче відновити стабільність у Європі і вважає, що в основі цього має стати завершення війни в Україні. Причому США налаштовані на зупинку вогню, щоб стабілізувати євразійський простір і скоротити ризик збройного конфлікту між країнами Європи та Росії.
До слова, днями Папа Римський Лев ХIV заявив, що, на його думку, Дональд Трамп намагається розірвати альянс США і Європи.
Варто також додати, що нещодавно Єврокомісія наклала штраф на соцмережу Х мільярдера Ілона Маска за порушення правил цифрових послуг у ЄС. Зокрема, "оманливий дизайн" синьої галочки. На цю історію відреагував зокрема Трамп, заявивши, що Європа рухається в поганому напрямку.