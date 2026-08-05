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"Не встигли на свій останній потяг": що відомо про загибель 8 людей у Броварському районі

09:26 05.08.2026 Ср
2 хв
На станції "Квітневе" Росія вбила найбільше цивільних
aimg Юлія Капітонова
Фото: Підрозділи ДСНС працюють на місцях подій (MNSKOB)

Уночі 5 серпня в Броварському районі Київської області загинули восьмеро людей. Вони потрапили під російський удар, коли чекали на потяг.

Про це заявив голова Броварської районної державної адміністрації Віталій Бігун, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон "Єдині новини".

"Зараз перебуваю на станції "Квітневе", де у нас, на жаль, найбільше жертв і постраждалих. Учора вночі потяг трохи затримався, і люди не встигли на свій останній потяг. Наразі відомо про вісьмох загиблих", - розповів Бігун.

За його словами, загалом у районі відомо про п'ять локацій, де зафіксовано значні руйнування.

Під удари ворога потрапили логістичні компанії, зокрема Fozzy Food, тобто підприємства, що займаються продуктами харчування.

Окрім того, російські загарбники знову били по цивільній інфраструктурі. Відомо також про пошкодження багатьох житлових будинків.

"Наразі встановлюються обсяг і ступінь пошкоджень. Працюють усі відповідні служби", - додав Бігун.

Він також підтвердив, що ДСНС досі гасить пожежу на одному з найбільших логістичних хабів, який займається вантажоперевезеннями.

"Тому ситуація наразі така: відомо про вісьмох загиблих, троє людей - під питанням, і близько 12 осіб зараз перебувають у лікарні, де їм надають невідкладну медичну допомогу", – підсумував Бігун.

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