"Не успели на свой последний поезд": что известно о гибели 8 человек в Броварском районе

"Сейчас нахожусь на станции "Квітневе", где у нас, к сожалению, больше всего жертв и пострадавших. Вчера ночью поезд немного задержался, и люди не успели на свой последний поезд. Сейчас известно о восьми погибших", - рассказал Бигун.

По его словам, в районе известно о пяти локациях, где зафиксированы значительные разрушения.

Под удары врага попали логистические компании, в частности Fozzy Food, то есть предприятия, занимающиеся продуктами питания.

Кроме того, российские захватчики снова били по гражданской инфраструктуре. Известно также о повреждениях множества жилых домов.

"В настоящее время устанавливаются объем и степень повреждений. Работают все соответствующие службы", - добавил Бигун.

Он также подтвердил, что ГСЧС до сих пор тушит пожар на одном из крупнейших логистических хабов, который занимается грузоперевозками.

"Поэтому ситуация сейчас такая: известно о восьми погибших, три человека - под вопросом, и около 12 человек сейчас находятся в больнице, где им оказывают неотложную медицинскую помощь", - подытожил Бигун.