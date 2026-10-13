"Не вірю": Трамп переконаний, що Китай та Росія не допомагають Ірану

Ознаки допомоги Ірану

Нагадаємо, що за останні кілька років у ЗМІ неодноразово була інформація, що Китай та Росія можуть допомагати Ірану, зокрема у протистоянні зі США.

Зокрема, у вересні FT написало, щоРосія таємно роками допомагає Ірану розробити надзвукові крилаті ракети. Причому вказувалося, що це одна із найзначніших відомих передач стратегічних військових технологій від Москви до Тегерану.

До речі, того ж місяця глава Мінфіну США Скотт Бессент публічно закликав країни світу, включаючи Росію, припинити будь-яку підтримку Ірану і не втручатися у конфлікт. Це сталося після того, як відбулася зустріч чиновників РФ та Ірану, на якій Москва запевнила Тегеран у своїй підтримці.

Також у травні 2026 США перевірили версію, що Іран міг використовувати китайське озброєння для збиття американського винищувача F-15E Strike Eagle під час бойових дій. Крім того, Пекін міг надати Тегерану систему раннього виявлення літаків.