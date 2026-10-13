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"Не верю": Трамп убежден, что Китай и Россия не помогают Ирану

07:30 13.10.2026 Вт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что он абсолютно не верит в то, что Китай и Россия оказывают какую-то помощь Ирану. Он полагает, что если это и происходит, то на очень низком уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Белого дома в его соцсети Truth Social.

"Я вижу так много комментариев от радикальных левых идиотов и безумцев о том, что Китай и Россия помогают "замечательной" Исламской Республике Иран. Если это и так, то на очень низком уровне, но я в это совсем не верю", - говорится в посте.

Он добавил, что Пекину и Москве есть что терять, и поэтому если бы помощь Ирану была, то США об этом бы узнали и "узнали бы очень быстро".

Признаки помощи Ирану

Напомним, что за последние пару лет в СМИ неоднократно была информация, что Китай и Россия могут помогать Ирану, в том числе в противостоянии с США.

В частности, в сентябре FT написало, что Россия тайно годами помогает Ирану разработать сверхзвуковые крылатые ракеты. Причем указывалось, что это одна из самых значительных известных передач стратегических военных технологий от Москвы в Тегеран.

К слову, в том же месяце глава Минфина США Скотт Бессент публично призвал страны мира, включая Россию, прекратить какую-либо поддержку Ирану и не вмешиваться в конфликт. Это произошло после того, как произошла встреча чиновников РФ и Ирана, на которой Москва заверила Тегеран в своей поддержке.

Также в мае 2026 года США проверили версию, что Иран мог использовать китайское вооружение для сбития американского истребителя F-15E Strike Eagle во время боевых действий. Кроме того, Пекин мог предоставить Тегерану систему раннего обнаружения самолетов.

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