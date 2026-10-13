"Не верю": Трамп убежден, что Китай и Россия не помогают Ирану

Признаки помощи Ирану

Напомним, что за последние пару лет в СМИ неоднократно была информация, что Китай и Россия могут помогать Ирану, в том числе в противостоянии с США.

В частности, в сентябре FT написало, что Россия тайно годами помогает Ирану разработать сверхзвуковые крылатые ракеты. Причем указывалось, что это одна из самых значительных известных передач стратегических военных технологий от Москвы в Тегеран.

К слову, в том же месяце глава Минфина США Скотт Бессент публично призвал страны мира, включая Россию, прекратить какую-либо поддержку Ирану и не вмешиваться в конфликт. Это произошло после того, как произошла встреча чиновников РФ и Ирана, на которой Москва заверила Тегеран в своей поддержке.

Также в мае 2026 года США проверили версию, что Иран мог использовать китайское вооружение для сбития американского истребителя F-15E Strike Eagle во время боевых действий. Кроме того, Пекин мог предоставить Тегерану систему раннего обнаружения самолетов.