"Не вірю": Трамп переконаний, що Китай та Росія не допомагають Ірану

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Президент США Дональд Трамп заявив, що він абсолютно не вірить у те, що Китай та Росія надають якусь допомогу Ірану. Він вважає, якщо це і відбувається, то на дуже низькому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду голови Білого дому у його соцмережі Truth Social.

"Я бачу так багато коментарів від радикальних лівих ідіотів і божевільних про те, що Китай та Росія допомагають "чудовій" Ісламській Республіці Іран. Якщо це і так, то на дуже низькому рівні, але я в це зовсім не вірю", - йдеться у пості. Він додав, що Пекіну та Москві є що втрачати, і тому якби допомога Ірану була, то США про це дізналися б і "дізналися б дуже швидко".