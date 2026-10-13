"Не вірю": Трамп переконаний, що Китай та Росія не допомагають Ірану
Президент США Дональд Трамп заявив, що він абсолютно не вірить у те, що Китай та Росія надають якусь допомогу Ірану. Він вважає, якщо це і відбувається, то на дуже низькому рівні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду голови Білого дому у його соцмережі Truth Social.
"Я бачу так багато коментарів від радикальних лівих ідіотів і божевільних про те, що Китай та Росія допомагають "чудовій" Ісламській Республіці Іран. Якщо це і так, то на дуже низькому рівні, але я в це зовсім не вірю", - йдеться у пості.
Він додав, що Пекіну та Москві є що втрачати, і тому якби допомога Ірану була, то США про це дізналися б і "дізналися б дуже швидко".
Ознаки допомоги Ірану
Нагадаємо, що за останні кілька років у ЗМІ неодноразово була інформація, що Китай та Росія можуть допомагати Ірану, зокрема у протистоянні зі США.
Зокрема, у вересні FT написало, щоРосія таємно роками допомагає Ірану розробити надзвукові крилаті ракети. Причому вказувалося, що це одна із найзначніших відомих передач стратегічних військових технологій від Москви до Тегерану.
До речі, того ж місяця глава Мінфіну США Скотт Бессент публічно закликав країни світу, включаючи Росію, припинити будь-яку підтримку Ірану і не втручатися у конфлікт. Це сталося після того, як відбулася зустріч чиновників РФ та Ірану, на якій Москва запевнила Тегеран у своїй підтримці.
Також у травні 2026 США перевірили версію, що Іран міг використовувати китайське озброєння для збиття американського винищувача F-15E Strike Eagle під час бойових дій. Крім того, Пекін міг надати Тегерану систему раннього виявлення літаків.