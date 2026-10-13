"Не верю": Трамп убежден, что Китай и Россия не помогают Ирану

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Президент США Дональд Трамп заявил, что он абсолютно не верит в то, что Китай и Россия оказывают какую-то помощь Ирану. Он полагает, что если это и происходит, то на очень низком уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Белого дома в его соцсети Truth Social.

"Я вижу так много комментариев от радикальных левых идиотов и безумцев о том, что Китай и Россия помогают "замечательной" Исламской Республике Иран. Если это и так, то на очень низком уровне, но я в это совсем не верю", - говорится в посте. Он добавил, что Пекину и Москве есть что терять, и поэтому если бы помощь Ирану была, то США об этом бы узнали и "узнали бы очень быстро".