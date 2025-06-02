"Не викрадали": у Росії цинічно виправдали депортацію українських дітей

Під час свого спілкування з журналістами Мединський заявив, що нібито на перемовинах України та Росії тема дітей була центральною. Ба більше, за його словами, Росія не змогла "документально підтвердити - які це "вкрадені РФ", адже нібито не було списків.

"Діти, які опинилися в ситуації між двох вогнів, їх евакуювали, але якщо є сім'я - їх повертають назад", - сказав представник РФ.

Водночас він згадав про список, який сьогодні передала Україна і те, що у ньому всього 339 прізвищ таких дітей, "а не мільйони і не тисячі".

Мединський заявив, що як тільки знаходяться законні представники то дітей відразу возз'єднують із сім'ями.

"З теми "викрадення дітей" Україна робить шоу для європейців. Немає жодної викраденої дитини, є діти врятовані нашими солдатами", - сказав він.

При цьому він заявив, що нещодавно з'ясувалось, що зі схожого списку діти "опинилися в Німеччині, але претензії пред'являлися РФ". Зауважимо, що за декілька хвилин до цього Мединський сказав, що Росія не мала ніяких підтверджень і списків щодо українських дітей у Росії.

Представник Кремля назвав заяви України про викрадення Росією дітей - піар-кампанією.

"Цю ганебну піар-кампанію треба припиняти. Усі сім'ї возз'єднаються, це питання честі", - - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що Україна передала представникам Росії список українських дітей, яких необхідно повернути.