"Не похищали": в России цинично оправдали депортацию украинских детей

Российская Федерация не похищала украинских детей, а наоборот - спасала их.
Об этом заявил глава российской делегации, помощник российского диктатора Владимир Мединский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Во время своего общения с журналистами Мединский заявил, что якобы на переговорах Украины и России тема детей была центральной. Более того, по его словам, Россия не смогла "документально подтвердить - какие это "украденные РФ", ведь якобы не было списков.
"Дети, которые оказались в ситуации между двух огней, их эвакуировали, но если есть семья - их возвращают обратно", - сказал представитель РФ.
В то же время он упомянул о списке, который сегодня передала Украина и то, что в нем всего 339 фамилий таких детей, "а не миллионы и не тысячи".
Мединский заявил, что как только находятся законные представители то детей сразу воссоединяют с семьями.
"Из темы "похищения детей" Украина делает шоу для европейцев. Нет ни одного похищенного ребенка, есть дети спасенные нашими солдатами", - сказал он.
При этом он заявил, что недавно выяснилось, что из похожего списка дети "оказались в Германии, но претензии предъявлялись РФ". Заметим, что за несколько минут до этого Мединский сказал, что Россия не имела никаких подтверждений и списков относительно украинских детей в России.
Представитель Кремля назвал заявления Украины о похищении Россией детей - пиар-кампанией.
"Эту позорную пиар-кампанию надо прекращать. Все семьи воссоединятся, это вопрос чести", - заявил он.
Напомним, сегодня глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что Украина передала представителям России список украинских детей, которых необходимо вернуть.
По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей. Однако в Украину удалось вернуть около тысячи маленьких украинцев.
Ранее мы писали, что именно вопрос депортации украинских детей стал причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
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