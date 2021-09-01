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"Не надо верить, что мир вечен": Дуда сделал заявление в годовщину начала Второй мировой войны

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Варшава, Среда 01 сентября 2021 11:01
"Не надо верить, что мир вечен": Дуда сделал заявление в годовщину начала Второй мировой войны Фото: президент Польши Анджей Дуда (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Польши сделал заявление к 82-й годовщине начала Второй мировой войны - нападению нацистской Германии на Польшу. Он считает, что мир не будет длиться вечно.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на PAP.

По его словам, опасно было бы верить, что Польши больше никогда не придется защищаться, особенно учитывая ее геополитическое положение.

"Наивно верить, что ничего подобного больше не случится снова. Не случится, если мы будем сильными. Не случится, если мы будем решительными, если будет понятно, что этого не стоит делать. Потому что будет жесткий отпор", - сказал президент.

В последние годы ситуация во всем мире становится все более нестабильной, а характер конфликтов меняется на гибридные атаки, сообщил президент Польши.

По его словам, Польша непоколебимо будет придерживаться своих обязательств как член НАТО в отношении союзников и партнеров, нуждающихся в помощи.

Напомним, в России оценили возможность начала новой мировой войны.

Раньше Лукашенко обвинил Европу в разжигании Третьей мировой войны.

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