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"Не треба вірити, що мир вічний": Дуда зробив заяву в річницю початку Другої світової війни

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Варшава, Середа 01 вересня 2021 11:01
"Не треба вірити, що мир вічний": Дуда зробив заяву в річницю початку Другої світової війни Фото: президент Польщі Анджей Дуда (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Польщі зробив заяву до 82-ї річниці початку Другої світової війни - нападу нацистської Німеччини на Польщу. Він вважає, що мир не буде тривати вічно.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на PAP.

За його словами, небезпечно було б вірити, що Польщі більше ніколи не доведеться захищатися, особливо з огляду на її геополітичне розташування.

"Наївно вірити, що нічого подібного більше не трапиться знову. Не трапиться, якщо ми будемо сильними. Не трапиться, якщо ми будемо рішучими, якщо буде зрозуміло, що цього не варто робити. Тому що буде жорстка відсіч", - сказав президент.

В останні роки ситуація у всьому світі стає все більш нестабільною, а характер конфліктів змінюється на гібридні атаки, повідомив президент Польщі.

За його словами, Польща непохитно буде дотримуватиметься своїх зобов’язань як член НАТО щодо союзників та партнерів, які потребують допомоги.

Нагадаємо, у Росії оцінили можливість початку нової світової війни.

Раніше Лукашенко звинуватив Європу в розпалюванні Третьої світової війни.

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