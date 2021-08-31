В России оценили возможность начала новой мировой войны

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров оценил возможность начала новой мировой войны. В РФ это считают неприемлемым.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " РИА Новости ".

Он заявил, что не верит, что "кто-то хочет войны на этой планете".

"Мелкие конфликты - да, конечно, они всегда существовали и будут существовать, к сожалению, такова человеческая природа... Но мировая война неприемлема", - заявил Лавров.