ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В России оценили возможность начала новой мировой войны

Новина українською →
Москва, Вторник 31 августа 2021 12:21
В России оценили возможность начала новой мировой войны Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (Antonio Masiello/Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров оценил возможность начала новой мировой войны. В РФ это считают неприемлемым.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

Он заявил, что не верит, что "кто-то хочет войны на этой планете".

"Мелкие конфликты - да, конечно, они всегда существовали и будут существовать, к сожалению, такова человеческая природа... Но мировая война неприемлема", - заявил Лавров.

Напомним, Александр Лукашенко обвинил Европу в разжигании третьей мировой войны.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил об опасности нового противостояния в мире. Оно может быть более опасным, чем во времена холодной войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Лавров
NEWS
COVID-статистика ухудшается: в Украине 1356 новых заражений
COVID-статистика ухудшается: в Украине 1356 новых заражений
DAILY
"Купить ковид сертификат". Как в Украине подделывают документы о вакцинации
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Купить ковид сертификат". Как в Украине подделывают документы о вакцинации