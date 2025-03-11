"Не упустіть цей шанс". Туск привітав переговори США та України у Саудівській Аравії

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск привітав початок переговорів української та американської делегації у місті Джидда, Саудівська Аравія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Туска.
"Дорогі американці, дорогі українці, не впустіть цей шанс. Весь світ дивиться на вас сьогодні в Джидді. Успіхів вам", - написав він.
Сьогодні, 11 березня, у Саудівській Аравії проходить зустріч між представниками України та Сполучених Штатів Америки (США). Очікується, що під час перемовин сторони обговорять питання щодо відновлення військової допомоги з боку США, а також можливість передачі розвідувальних даних.
Голова Білого дому Дональд Трамп заявив, що сподівається на позитивні результати перемовин делегацій.
Водночас державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що у нього немає запланованої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, який наразі також перебуває в місті Джидда з офіційним візитом.
Переговори між делегаціями стартували о 11:00 за київським часом.
Українську сторону на зустрічі представляють:
До складу американської делегації входять державний секретар США Марко Рубіо та радник президента з питань національної безпеки Майк Волтц.
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