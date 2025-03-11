"Не упустіть цей шанс". Туск привітав переговори США та України у Саудівській Аравії

"Дорогі американці, дорогі українці, не впустіть цей шанс. Весь світ дивиться на вас сьогодні в Джидді. Успіхів вам", - написав він.

Переговори між Україною та США у Саудівській Аравії

Сьогодні, 11 березня, у Саудівській Аравії проходить зустріч між представниками України та Сполучених Штатів Америки (США). Очікується, що під час перемовин сторони обговорять питання щодо відновлення військової допомоги з боку США, а також можливість передачі розвідувальних даних.

Голова Білого дому Дональд Трамп заявив, що сподівається на позитивні результати перемовин делегацій.

Водночас державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що у нього немає запланованої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, який наразі також перебуває в місті Джидда з офіційним візитом.

Переговори між делегаціями стартували о 11:00 за київським часом.

Українську сторону на зустрічі представляють:

керівник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга,

очільник Офісу президента Андрій Єрмак,

міністр оборони України Рустем Умєров.

До складу американської делегації входять державний секретар США Марко Рубіо та радник президента з питань національної безпеки Майк Волтц.