"Не убийство". Полиция о гибели экс-судьи Зинченко

У полиции нет оснований говорить об убийстве экс-судьи Сергея Зинченко . Его тело было найдено месяц назад в его квартире в Шевченковском районе Киева.

"С самого начала обнаружения трупа в любом случае, особенно учитывая наличие оружия, мы рассматриваем преступление через призму умышленного убийства. Однако после того, как мы осмотрели место происшествия, назначили определенные экспертизы, у нас не возникло оснований полагать, что там было именно убийство", - сказал Выговский и добавил, что нет никаких доказательств того, что кто-то мог находиться в квартире в момент гибели экс-судьи.

Он отметил, что некоторые экспертизы еще продолжаются. Только по их результатам полиция сможет узнать расстояние от пистолета, который произвел выстрел, до головы погибшего, угол выстрела и так далее.

"На сегодня мы расследуем по ч. 1 ст. 115 с пометкой "самоубийство", - отметил генереал.