UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Не убийство". Полиция о гибели экс-судьи Зинченко

Автор: Иванна Шовкун

У полиции нет оснований говорить об убийстве экс-судьи Сергея Зинченко. Его тело было найдено месяц назад в его квартире в Шевченковском районе Киева.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель Главного управления Национальной полиции в Киеве, генерал Иван Выговский.

"С самого начала обнаружения трупа в любом случае, особенно учитывая наличие оружия, мы рассматриваем преступление через призму умышленного убийства. Однако после того, как мы осмотрели место происшествия, назначили определенные экспертизы, у нас не возникло оснований полагать, что там было именно убийство", - сказал Выговский и добавил, что нет никаких доказательств того, что кто-то мог находиться в квартире в момент гибели экс-судьи.

Он отметил, что некоторые экспертизы еще продолжаются. Только по их результатам полиция сможет узнать расстояние от пистолета, который произвел выстрел, до головы погибшего, угол выстрела и так далее.

"На сегодня мы расследуем по ч. 1 ст. 115 с пометкой "самоубийство", - отметил генереал.

Напомним, в Киеве устанавливают обстоятельства смерти народного депутата Антона Полякова. Его нашли мертвым в Днепровском районе Киева.

Читайте РБК-Украина в Google News
полиция