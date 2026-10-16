"Не Трампу диктувати": Лукашенко здивував заявою про вибори в Україні

"Це не Трампове питання. Хто буде в Україні президентом, вирішить український народ", - сказав Лукашенко про заяву Трампа.

Також він нагадав, що президент України Володимир Зеленський обіцяв залишитися на посаді лише один термін.

За словами Лукашенка, обіцянки потрібно виконувати, а отже, йти на вибори.

У цьому Трамп, як вважає Лукашенко, має рацію. Але диктувати Україні, на його думку, не варто.

Нагадаємо, Трамп публічно закликав українців обрати нового президента замість Зеленського.

Він звинуватив українського лідера в небажанні закінчувати війну і сказав, що той ніколи не укладає угод.

Як повідомляло РБК-Україна, Зеленський відповів, що Україна проведе вибори, якщо глава Кремля погодиться на 60-денне перемир'я.

Цю заяву він зробив після закликів Трампа обрати нового лідера.