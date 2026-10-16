"Не Трампу диктовать": Лукашенко удивил заявлением о выборах в Украине

"Это не Трамповый вопрос. Кто будет в Украине президентом, решит украинский народ", - сказал Лукашенко о заявлении Трампа.

Также он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский обещал остаться на должности только один срок.

По словам Лукашенко, обещания нужно выполнять, а значит, идти на выборы.

В этом Трамп, как считает Лукашенко, прав. Но диктовать Украине, по его мнению, не стоит.

Напомним, Трамп публично призвал украинцев избрать нового президента вместо Зеленского.

Он обвинил украинского лидера в нежелании кончать войну и сказал, что тот никогда не заключает соглашений.

Как сообщало РБК-Украина, Зеленский ответил, что Украина проведет выборы, если глава Кремля согласится на 60-дневное перемирие.

Это заявление он сделал после призывов Трампа избрать нового лидера.