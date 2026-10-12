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Кремль відповів на пропозицію Зеленського про 60-денне перемир'я для виборів в Україні

13:33 12.10.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Чупровська
Кремль відповів на пропозицію Зеленського про 60-денне перемир'я для виборів в Україні Фото: речник Кремля Дмитро Пєсков (Getty Images)
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Росія фактично відмовилася від 60-денного перемир'я, яке запропонував президент України Володимир Зеленський.

Про це заявив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна.

Пєсков сказав, що Росія нібито хоче не перемир'я, а довгострокового миру. За його словами, Москва готова робити для цього все.

Окрім того, він додав, що Росія вдячна американським переговірникам за їхні зусилля на українському напрямку.

Згодом він додав, що Путін готовий дати указ не завдавати ударів по Україні в день виборів.

"Але 60 діб, які вимагає Зеленський, потрібні йому не для проведення виборів, а "щоб зібратись з силами, залікувати рани й продовжити війну", - заявив речник Кремля.

"Не думаю, що Зеленський заслужив перемир'я", - заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна проведе вибори, якщо глава Кремля погодиться на 60-денне перемир'я.

Ця заява пролунала після того, як президент США Дональд Трамп закликав українців обрати нового лідера.

Як повідомляло РБК-Україна, спеціальний представник глави Кремля Кирило Дмитрієв назвав звернення Трампа до українців "історичним" і "знаковим".

Сам Трамп пояснив свої слова тим, що Зеленський, на його думку, не хоче укладати угоди.

Також ми писали, що в Інституті вивчення війни (ISW) вважають: Росія користується тим, що Україна під час війни не може проводити вибори, і затягує переговори.

За оцінкою аналітиків, Москва могла б дозволити вибори будь-коли, якщо погодиться припинити вогонь.

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