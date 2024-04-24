"Не стане кінцем світу". Надаль озвучив умову виступів на "Ролан Гарросі-2024"

37-річний іспанець прагне набрати фізичні кондиції до French Open. Якщо ветеран не перебуватиме в оптимальній формі, то відмовиться від виступів на паризькому ґрунті.

"Якщо приїду в Париж у нинішньому стані, то я не гратиму. Зіграю на "Ролан Гарросі", якщо почуватимуся конкурентоздатним. Це на стане кінцем світу чи завершенням кар'єри. Я все ще маю цілі після "Ролан Гарросу", наприклад, Олімпійські ігри", – заявив Надаль.

Раніше титулований іспанець заявився на French Open з допомогою захищеного рейтингу. Через паузу в кар'єрі, пов'язану зі станом здоров'я, Надаль опинився за межами топ-100 і не міг потрапити в список учасників звичним шляхом. На ґрунті він провів два поєдинки в Барселоні, а 25 квітня розпочне виступи на Madrid Open.

Хто такий Рафа Надаль

Уродженець Балеарських островів, до туру потрапив у 2001 році. Здобув 92 титули в кар'єрі, визнаний майстер ґрунтових турнірів.

Іспанець виграв 22 турніри серії "Гренд Слем". Улюблений мейджор зірки – "Ролан Гаррос" (14 перемог). На Олімпійських іграх-2008 здобув "золото" в одиночному розряді, а на Олімпіаді-2016 – у парі. За роки виступів заробив понад 134,5 млн доларів призових.

Вболіває за мадридський "Реал", любить грати в гольф. У 2011 році опублікував автобіографію "Рафа – моя історія". Упродовж усієї кар'єри грає в екіпіруванні від Nike.