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Надаль потрапив на "Ролан Гаррос-2024" без врахування рейтингу: як це можливо

Париж, Середа 17 квітня 2024 12:33
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Надаль потрапив на "Ролан Гаррос-2024" без врахування рейтингу: як це можливо Фото: Рафаель Надаль прагне завоювати титули (facebook.com/barcelonaopenbancsabadell)
Автор: Антон Федорців

Багаторазовий переможець Відкритого чемпіонату Франції з тенісу Рафаель Надаль потрапив до основної сітки змагань на другому мейджорі року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

37-річний іспанець потрапив до заявкового списку French Open. Він зможе розпочати виступи з 1/64 фіналу мейджора.

Надаль заявився на турнір за захищеним рейтингом. Наразі досвідчений піренеєць іде на 644-й позиції в класифікації Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) та не зміг би потрапити на "Ролан Гаррос" за спортивним принципом. Цьогоріч він провів лише 4 матчі через проблеми зі здоров'ям.

Надаль пропустив фактично весь сезон-2023 через травму стегна. Повернувся на корт в січні, дійшовши до чвертьфіналу Брісбена. Утім, від виступів на Australian Open відмовився. Згодом планував зіграти в Індіан-Веллсі, але в останній момент знявся з турніру.

Хто такий Рафа Надаль

Уродженець Балеарських островів, до туру потрапив у 2001 році. Здобув 92 титули в кар'єрі, визнаний майстер ґрунтових турнірів.

Іспанець виграв 22 турніри серії "Гренд Слем". Улюблений мейджор зірки – "Ролан Гаррос" (14 перемог). На Олімпійських іграх-2008 здобув "золото" в одиночному розряді, а на Олімпіаді-2016 – у парі. За роки виступів заробив понад 134,5 млн доларів призових.

Вболіває за мадридський "Реал", любить грати в гольф. У 2011 році опублікував автобіографію "Рафа – моя історія". Упродовж усієї кар'єри грає в екіпіруванні від Nike.

До слова, напередодні Світоліна та ще чотири українки потрапили в список учасниць French Open.

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Теніс Рафаэль Надаль
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