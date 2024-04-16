"Ролан Гаррос-2024": Світоліна та ще чотири українки потрапили до основної сітки

Мінімум п'ять українських тенісисток на чолі з Еліною Світоліною стартують в першому раунді Відкритого чемпіонату Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

П'ятеро українок гарантовано візьму участь в основній сітці French Open цьогоріч. Організатори другого мейджора 2024-го опублікували список зі 104-х тенісисток, які розпочнуть похід за трофеєм з 1/64 фіналу.

Україну на турнірі серії "Гренд Слем" представлятимуть Еліна Світоліна, Марта Костюк, Ангеліна Калініна, Даяна Ястремська та Леся Цуренко. Національна перша ракетка водинадцяте виступить на паризькому ґрунті. Поруч із нею наддосвідчена Цуренко (10 виступів).

До резервного списку потрапили ще чотири українки. Утім, шанси Дарії Снігур і Юлії Стародубцевої перебратися в основний перелік мізерні. Обом потрібно, щоб зі заявкового листа вилетіли понад три десятки тенісисток. Тим часом Катерина Байндль і Катаріна Завацька можуть готуватися до кваліфікації мейджора.

"Ролан Гаррос-2024" розпочнеться 26 травня та триватиме до 9 червня. Торік переможницею турніру стала Іга Свьонтек. У фіналі полька здолала Кароліну Мухову з Чехії (6:2, 5:7, 6:4).