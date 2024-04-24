"Не станет концом света". Надаль озвучил условие выступлений на "Ролан Гарросе-2024"

37-летний испанец стремится набрать физические кондиции к French Open. Если ветеран не будет в оптимальной форме, то откажется от выступлений на парижском грунте.

"Если приеду в Париж в нынешнем состоянии, то я не буду играть. Сыграю на "Ролан Гарросе", если буду чувствовать себя конкурентоспособным. Это станет концом света или завершением карьеры. Я все еще имею цели после "Ролан Гарроса", например, Олимпийские" игры", – заявил Надаль.

Ранее титулованный испанец заявился на French Open с помощью защищенного рейтинга. Из-за паузы в карьере, связанной с состоянием здоровья, Надаль оказался за пределами топ-100 и не мог попасть в список участников обычным путем. На грунте он провел два поединка в Барселоне, а 25 апреля начнет выступления на Madrid Open.

Кто такой Рафа Надаль

Уроженец Балеарских островов, в тур попал в 2001 году. Завоевал 92 титула в карьере, признан мастер грунтовых турниров.

Испанец выиграл 22 турнира серии "Грэнд Слэм". Любимый мейджор звезды – "Ролан Гаррос" (14 побед). На Олимпийских играх-2008 выиграл "золото" в одиночном разряде, а на Олимпиаде-2016 – в паре. За годы выступлений заработал свыше 134,5 млн долларов призовых.

Болеет за мадридский "Реал", любит играть в гольф. В 2011 году опубликовал автобиографию "Рафа – моя история". На протяжении всей карьеры играет в экипировке от Nike.